Erdoğan, Rusya-Ukrayna Krizinde Arabuluculuk Yapacak Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada: "Putin’le yapacağımız görüşmeden sonra arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışırız." ifadelerini kullanmıştı.

“Rusya’nın Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) daimi ülkeleri, Almanya ve Türkiye’nin ortak görüşme fikrini desteklediğini hatırlatan Bodnar, “Gerek Ukrayna kolluk kuvvetleri, gerekse her Ukraynalı kendi ülkesini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin de şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak. Tekrar vurgulamak isterim ki biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Savaşı önlemek adına çabalarımızı sarf ediyoruz.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in taleplerinin ve Rusya Güvenlik Kurulu’nun yapmış olduğu toplantıyı 1978’deki Afganistan’a girme kararı alındığı tarihe benzeten Büyükelçi Bodnar, savaş fikrinin Rusya toplumu arasında yaygın olmadığının altını çizdi. Büyükelçi Bodnar, Rusya’nın "saldırganlığı"nın Ukrayna’nın NATO bağlamında tarafsız statüsüne sahip olduğu zamanlarda başladığına dikkati çekerek, “Özellikle Avrupa’da gri bölgelerin var olması, onların sürdürülmesi Rusya’nın çeşitli ülkelere saldırganlığını teşvik ediyor. Genel itibarıyla bir çözüm olmadığı sürece Avrupa’ya karşı bu saldırganlık devam edecektir. Emin olabilirsin ki Ukrayna üstlenmiş olduğu bu sorumluluklara ve yükümlülüklere bağlı kalacaktır. Tabii ki de Ukrayna’yla ilişkili olarak uluslararası ortaklarımızı buna uygun davranmaya davet ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Ukrayna’ya nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda güvenlik garantisi verildiğini hatırlatan Bodnar, “Bunu garanti eden devletler tarafından sağlanıyor. Özellikle nükleer silahların yayılmamasıyla ilgili anlaşmalarda Ukrayna’nın bu konudaki tüm yükümlülükleri orada yazılı. Bugünkü durumumuz uluslararası güvenlik sisteminin korunma arayışlarının nasıl olduğuna ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında 'Dünya 5’ten büyük' ifadesi şu an Ukrayna’da her zamankinden daha güncel.” şeklinde konuştu.

“Yaptırımların hiç olmasındansa geç olması daha iyidir”

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükelçi Bodnar, Avrupa ve ABD’nin yaptırımlar konusundaki açıklamalarını değerlendirerek, “Söz konusu yaptırımlar 2014’te uygulanmaya başlansaydı biz çok mutlu olurduk. Bazı Batı ülkeleri Rusya’yla normalmiş gibi iş ilişkilerini kurmaya çalışıyor. Şu an şöyle bir anlayış ediniyorlar. Gelen tehditler sadece Ukrayna’yı değil, daha geniş bir alanı kapsayabilir. Bana göre hiç olmasındansa geç olması daha iyidir ama yarın da geç olabilir.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin krizdeki rolüne ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Büyükelçi Bodnar şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın arabuluculuk tekliflerini biz desteliyoruz. İhtilaf sonuç itibarıyla yerinde olmaya devam ediyor. Böyle bir teklif gerçekleşirse Rusya ile siyasi boyutuyla çözmemize yardımcı olacaktır. Sayın Erdoğan’ın Rus tarafıyla da iyi ilişkileri var. Biz inanıyoruz ki teklif etmiş olduğumuz diplomatik yoldan devam edersek Rusya’yla mevcut sorunun çözülmesine ve Rusya’nın Ukrayna karşı saldırganlığının tırmandırılmasını engelleyecektir. Savaş herkese zarar getirecek Türkiye de dahil olmak üzere. Çünkü Türkiye’nin hem Ukrayna ile Rusya’yla ticari ilişkileri var. Bölgede böyle bir askeri hareketliliğin canlandırılması, tırmandırılması olursa bölgedeki ekonomiye, güvenlik durumuna zarar verecektir.”

“Barışın anahtarı şu anda bildiğiniz gibi sadece Putin’de var”

11-13 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda iki ülke arasında bir müzakere ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Büyükelçi Bodnar, “Biz ADF dahil olmak üzere her türlü müzakere formatına açığız. Bizim taraf söz konusu hazırlığı hem resmi olarak hem de gayriresmi olarak açıklamıştır. Önemli olan söz konusu müzakere toplantısı için Kremlin’in siyasi isteğinin olması. Çünkü bildiğiniz gibi barışın anahtarı şu anda bildiğiniz gibi sadece Putin’de var.” şeklinde konuştu.

“Topyekün saldırıya geçmesi için yeterince imkanları yok”

Topyekün savaş olma ihtimalini de değerlendiren Bodnar, “Rus tarafından her şeyi bekleyebiliriz. Bizim yaptığımız araştırmalara göre topyekün saldırıya geçmesi için yeterince imkanları yok. Ama tabii ki bu bağlamda Rusya lokal operasyonlara, bazı yerlerde provokasyona hazır. Rus tarafının vermiş olduğu açıklamalardan yola çıkarsak Luhansk ve Donetsk bölgelerinin işgaline devam etmek istiyorlar. Bu sadece kamuoyuna açık açıklamalar. Biz en kötü senaryoya da açığız.” ifadelerini kullandı. (Dünya)