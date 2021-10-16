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Endonezya'da nehre düşen 11 çocuk, el ele tutuştukları için boğularak can verdi
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yaşanan olay ülkeyi yasa boğdu. Nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğuldu. Yetkililer, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.
Dünya 16.10.2021, 13:32
Endonezya'da dün gerçekleştirilen bir okul gezisi faciaya dönüştü. Yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin eyaletteki Cileueur Nehri'ni temizleme çalışmalarına katıldığını açıkladı.
21 ÇOCUK DÜŞTÜ, 11'İ HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada çocuklardan 21'inin suya düştüğü, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10'unun sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrencinin ise boğulduğu bildirildi.
EL ELE TUTUŞTUKLARI İÇİN KURTARILAMAMIŞLAR
Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.