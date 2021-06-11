Emekli rahibe itiraf etti: İşte kiliseden 835 bin dolar çalmasının nedeni...

ABD'de 79 yaşındaki eski rahibe, yıllarca çalıştığı Katolik okulundan kumar masraflarını ve kredi kartı borcunu ödemek için yaklaşık 835 bin dolar (yaklaşık 7 milyon TL) çaldığını itiraf etti.

1990'da St. James Katolik Okulu'nun müdür koltuğuna oturan Mary Margaret Kreuper, 2018'de emekli olmuştu. Bunun ardından yapılan rutin bir denetimde, mali kayıtlarda bir sorun olduğu tespit edilmişti.

Okula yatırılan paraları ve yapılan bağışları denetmekle sorumlu Kreuper'in, 2008'den itibaren 10 yıl boyunca okul hesabından kendi hesabına para aktardığı ortaya çıkmıştı.

Şimdiyse 8 Haziran'da Kaliforniya savcılığı, Kreuper hakkında "zimmete para geçirmek" ve "dolandırıcılık" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Savcılarla bir anlaşma yapan emekli rahibe, "kumar harcamalarını ve kredi kartı borcunu" ödemek için bulunduğu konumu kullandığını söyleyerek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Kreuper mali kayıtları tahrif ettiğini de bildirdi.

Avukatları, Kreuper’in "çok pişman" olduğunu ve "sebeiyet verdiği zararlardan ötürü özür dilediğini" söyledi.

Bununla birlikte 2018'de, Kreuper'in yalnız olmadığı ve Lana Chang adlı bir rahibenin de bu hırsızlıkta yer aldığı görülmüştü. Ancak Chang hakkında bir suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı açıklanmadı.