Elon Musk ve Grimes ayrıldı

Elon Musk ve şarkıcı Grimes ilişkilerini noktaladı. Açıklamayı Elon Musk ABD medyasına verdiği bir röportajda yaptı. Musk, 3 yıldır birlikte olduğu Grimes'la "yarı yarıya" ayrıldıklarını söyledi. Grimes'ın halen kendisine ait Kaliforniya'daki evde yaşadığını ve 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuya ilişkin olarak Musk, "Tesla ve SpaceX'teki işlerim nedeniyle zamanımın çoğunu Teksas'ta ya da yurtdışına seyahat ederek geçirmek zorunda kalıyorum, Grimes ise kendi işi nedeniyle Los Angeles'ta bulunuyor" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Kanaldalı şarkıcı Grimes'tan ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Daha önce 3 kez evlenen Elon Musk'ın önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha var.