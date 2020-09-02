Elon Musk dünyanın en zengin 3. insanı oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle, dünyada milyonlarca insan işsiz kaldı ve aralarında asırlık şirketlerin de olduğu binlerce firma iflas etti.

Diğer yandan bazıları da servetlerine servet kattı. Bunların başında, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk geliyor.

CNN'in haberine göre Musk, Tesla hisselerinin sene başından beri yaşadığı müthiş artış sayesinde dünyanın en zenginleri listesinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Ünlü iş insanı geçen hafta, serveti ‘100 milyar dolar' barajını geçenler arasına katılmıştı.





Tesla hisselerinin önlenemez yükselişi sayesinde Elon Musk da zenginler listesindeki yükselişini sürdürüyor.

ZUCKERBERG'İ GERİDE BIRAKTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti 115.4 milyar dolara ulaştı ve 110.8 milyar dolarlık Zuckerberg'i geride bırakarak dünyanın en zengin üçünü insanı olmasını sağladı. Elon Musk, servetinin 87.8 milyar dolarını bu sene kazandı.