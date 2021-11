Elon Musk BM'ye meydan okudu: Açlık sorununun biteceğini kanıtlarsanız Tesla’daki hissemi hemen satacağım!

Milyarder Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) servetinin sadece küçük bir yüzdesinin dünyadaki açlık krizini çözebileceğini kanıtlayabilirse Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını duyurdu.

Yaklaşık 292 milyar dolarlık serveti olan Musk, geçen hafta CNN'de Connect the World'e konuşan BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley’e yanıt verdi.

Beasley, küçük bir grup ultra zengin bireyin, net servetlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini söylemişti.

AÇLIKTAN ÖLECEK 42 MİLYON İNSAN VAR

Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Dünyada, onlara hemen ulaşamazsak kelimenin tam anlamıyla ölecek 42 milyon insan var. Onlara yardım etmemiz için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık bir hesaplama değil" diye konuşmuştu.

Musk’ın servetinin yüzde 6’sı ise dünyadaki açlık sorunun çözülmesi için gerekli olarak 42 milyar doları yaklaşık olarak karşılıyor.

"KANITLARSANIZ, TESLA'DAKİ HİSSEMİ HEMEN SATACAĞIM"

Ancak 50 yaşındaki iş insanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda eğer BM Dünya Gıda Programı bunu kanıtlayabilirse, "Tesla’daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını" söyleyerek miktarın mevcut açlık krizini çözeceği iddiasına meydan okudu. Ayrıca paranın nasıl harcanacağı konusunda sorumluluk talep etti.

Beasley, ise Musk'ın paylaşımına verdiği yanıtta, "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için gerekli sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir” dedi.

"TEK SEFERLİK BİR BAĞIŞ"

Musk, ayrıca, BM Dünya Gıda Programının hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemediğini de açıkladı. Musk "Bu eşi görülmemiş açlık krizi sırasında 42 milyon hayat kurtarmak için tek seferlik bir bağış" dedi.

Öte yandan Beasley, “Ben bunu milyarderlerden her gün, her hafta, her yıl yapmalarını istemiyorum. Tek istediğim, net değer servet artışlarının yüzde 0,36'sı. Ben para kazanan insanlardan yanayım, ama Tanrı biliyor ki, şu anda çok ihtiyacı olan insanlara yardım edilmesinden yanayım Dünyanın başı dertte " açıklamasını yaptı.