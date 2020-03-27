Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.

Dünyanın dört bir yanından covid-19 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. son olarak Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Ekovitrin ile paylaştığı videoda Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.

Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.

Dünyanın dört bir yanından covid-19 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. son olarak Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Ekovitrin ile paylaştığı videoda Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.

27 Mart 2020 Cuma 17:19
2396 Okunma
Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.

Son olarak İlgiltere'de başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Twitter hesabından bir video ile duyuru yapan Johnson "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geçirdim ve koronavirüs için testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümete liderlik yapmaya video konferans yoluyla devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" dedi.

"İNSANLARLA TOKALAŞMAMA ENGEL OLMAZ" DEMİŞTİ

Boris Johnson, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söylemişti. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını ifade etmişti. 

Geçtiğimiz günlerde Johnson'ın koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANI HANCOCK'IN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Hancock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif koronavirüs semptomları gösteriyordum. Tıbbi tavsiye üzerine test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Gelecek perşembe gününe kadar kendimi evde tecrit edeceğim." dedi. 

Belirtilerin hafif olması sayesinde evden çalışabildiğini kaydeden 41 yaşındaki Hancock, durumunun kötüleşmemesi halinde gelecek perşembe ofisine dönerek salgınla ilgili mücadeleye orada devam edeceğini bildirdi

Son Güncelleme: 27.03.2020 17:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki genç kız koronavirüsten can verdi: Hiçbir hastalığı yoktu
16 yaşındaki genç kız koronavirüsten can verdi: Hiçbir hastalığı yoktu
Virüs Bizi Tekrar Aile Olmaya Mecbur Bırakıyor!
Virüs Bizi Tekrar Aile Olmaya Mecbur Bırakıyor!
Paris Orly Havalimanı kapanıyor
Paris Orly Havalimanı kapanıyor

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim