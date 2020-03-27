Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.

Son olarak İlgiltere'de başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Twitter hesabından bir video ile duyuru yapan Johnson "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geçirdim ve koronavirüs için testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümete liderlik yapmaya video konferans yoluyla devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" dedi.

"İNSANLARLA TOKALAŞMAMA ENGEL OLMAZ" DEMİŞTİ

Boris Johnson, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söylemişti. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Johnson'ın koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANI HANCOCK'IN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Hancock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif koronavirüs semptomları gösteriyordum. Tıbbi tavsiye üzerine test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Gelecek perşembe gününe kadar kendimi evde tecrit edeceğim." dedi.

Belirtilerin hafif olması sayesinde evden çalışabildiğini kaydeden 41 yaşındaki Hancock, durumunun kötüleşmemesi halinde gelecek perşembe ofisine dönerek salgınla ilgili mücadeleye orada devam edeceğini bildirdi