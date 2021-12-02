Düşler Diyarı'nın çocuk oyuncusu Jonshel Alexander cinayete kurban gitti

Ünlü oyuncu Jonshel Alexander, Louisiana'da uğradığı silahlı saldırıda vurularak öldürüldü.

New Orleans polisi, silah sesleri duyulduğunda Alexander'ın henüz adı belirlenemeyen bir kişi ile aracın içinde olduğu ve aldığı kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Küçük yaşta milyonların sevgilisi oldu

Jonshel Alexander, 2012 Oscar adayı Beasts of the Southern Wild filminde Joy Strong üstlenerek ününe ün katmıştı. 12 yaşındaki başarısı ile Jonshel Alexander tüm dünyada bir anda tanınmıştı.

Polis cinayet nedenini açıklamadı

Genç yıldızın Cumartesi günü New Orleans'ta bir aracın içinde ölü bulunmasıyla ilgili polisten net bir açıklama gelmedi. Polis genç yıldızın öldüğünü doğrularken katilin kimliği ve cinayet nedeni hakkında bilgi vermedi.

12 yaşında şöhret oldu

Alexander, 12 yaşındayken Oscar adayı Beasts of the Southern Wild filminde Joy Strong karakterini canlandırdı. Biraz büyüdüğünde senaryolar rol karakterleri onun değişen yaşına göre yazılmaya başlandı.

Film Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü kazanmış ve en iyi film de dahil olmak üzere dört Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti

2012 yapımı Beasts of the Southern Wild (Düşler Diyarı) filminin başrolünde o dönem 8 yaşında olan Quvenzhané Wallis oynuyordu.