Dünyayı güldüren adam hayatını kaybetti

İspanya'da katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında öldü.

İspanyol medyasında aktarılan bilgilere göre, bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden ölüm haberi duyuruldu.

İspanya’da 'El Risitas' adıyla tanınan komedyenin kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja’nın ölümü sosyal medyada da gündem oldu.