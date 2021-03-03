Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı 16 milyon dolara satışta

“OK” adı verilen drone, Mach 2.1’e kadar hızları okumasına olanak tanıyan ve ses hızını aşan hafif karbon fiberden yapılmış tek bir kabuk ile tasarlandı. Firma, 9 milyon ila 16 milyon dolara mal olan savaş makinesi için şimdiden 100’den fazla ön sipariş aldığını söyledi.

Kelley Aerospace web sitesinde şunları paylaştı: “Arrow, insanlı uçakları tamamlamak ve hava savaş alanında bir kuvvet çarpanı olmak için tasarlandı.” İnsanlı bir savaş uçağı, ‘birden fazla’ Ok İHA’sını kontrol edebilir ve her birine farklı görevler verebilir. Bu, askeri yetkililerin göreve bağlı olarak çeşitli silahlar eklemesine izin verecek bir durumdur.

OTONOM OLARAK FIRLATILABİLECEK

Kelley ayrıca Arrow’un otonom olarak fırlatılabileceğini veya iki yer istasyonu kontrolörü tarafından uzaktan kontrol edilebileceğini söylüyor. Bununla birlikte, bu makineyi bu kadar özel yapan şey, Mach 1 olan ses hızından daha hızlı hareket eden ilk makinedir. Ancak Arrow, Mach 2.1’e ulaşabilir.

Flight Global raporlarına göre firma, 2014 yılında ilk ölçekli prototip test uçuşlarını gerçekleştirdi. Kelley Aerospace, süpersonik alanda büyük bir oyuncu olmayı planlıyor ve Arrow UCAV, alanı ele geçirmek için ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir.

Aralık 2020’de Singapur’da düzenlenen bir lansman etkinliğinde şirket, süpersonik bir iş jeti de geliştirdiğini açıkladı.

TEK FİRMA DEĞİL

Kelley, süpersonik İHA üzerinde çalışan tek şirket değil.

Türk savunma firması Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar da gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na süpersonik İHA geliştirdiklerini açıklamıştı.