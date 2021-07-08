Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

10- MACARİSTAN

184 vizesiz ülke.

Macaristan ile birlikte Polonya, Slovakya ve Litvanya aynı puana sahip.

9- KANADA

185 vizesiz ülke.

Kanada ile birlikte Avustralya aynı puana sahip.

9- AVUSTRALYA

185 vizesiz ülke.

Avustralya ile birlikte Kanada aynı puana sahip.

8- ÇEKYA

186 vizesiz ülke.

Çekya ile birlikte Yunanistan, Malta ve Norveç aynı puana sahip.

8- MALTA

186 vizesiz ülke.

Malta ile birlikte Yunanistan, Çekya ve Norveç aynı puana sahip.

8- YUNANİSTAN

186 vizesiz ülke.

Yunanistan ile birlikte Malta, Çekya ve Norveç aynı puana sahip.

8- NORVEÇ

186 vizesiz ülke.

Norveç ile birlikte Yunanistan, Malta ve Çekya aynı puana sahip.

7- YENİ ZELANDA

187 vizesiz ülke.

Yeni Zelanda ile birlikte Belçika, İsviçre, ABD ve İngiltere aynı puana sahip.

7- BELÇİKA

187 vizesiz ülke.

Belçika ile birlikte İsviçre, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

7- İNGİLTERE

187 vizesiz ülke.

İngiltere ile birlikte İsviçre, ABD, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

7- ABD

187 vizesiz ülke.

ABD ile birlikte İsviçre, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

7- İSVİÇRE

187 vizesiz ülke.

İsviçre ile birlikte ABD, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

6- PORTEKİZ

188 vizesiz ülke.

Portekiz ile birlikte Fransa, İsveç, İrlanda ve Hollanda aynı puana sahip.

6- İRLANDA

188 vizesiz ülke.

İrlanda ile birlikte Fransa, İsveç, Hollanda ve Portekiz aynı puana sahip.

6- HOLLANDA

188 vizesiz ülke.

Hollanda ile birlikte Fransa, İsveç, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.

6- FRANSA

188 vizesiz ülke.

Fransa ile birlikte İsveç, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.

6- İSVEÇ

188 vizesiz ülke.

İsveç ile birlikte Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.

5- AVUSTURYA

189 vizesiz ülke.

Avusturya ile birlikte Danimarka aynı puana sahip.

5- DANİMARKA

189 vizesiz ülke.

Danimarka ile birlikte Avusturya aynı puana sahip.

4- İSPANYA

190 vizesiz ülke.

İspanya ile birlikte İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg aynı puana sahip.

4- LÜKSEMBURG

190 vizesiz ülke.

Lüksemburg ile birlikte İtalya, Finlandiya ve İspanya aynı puana sahip.

4- İTALYA

190 vizesiz ülke.

İtalya ile birlikte Finlandiya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.

4- FİNLANDİYA

190 vizesiz ülke.

Finlandiya ile birlikte İtalya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.

3- GÜNEY KORE

191 vizesiz ülke.

Güney Kore ile birlikte Almanya aynı puana sahip.

3- ALMANYA

191 vizesiz ülke.

Almanya ile birlikte Güney Kore aynı puana sahip.

2- SİNGAPUR

192 vizesiz ülke.

1- JAPONYA

193 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanının sahibi Japonya.

56- TÜRKİYE

Türkiye 111 vizesiz ülke ile listede 56. sırada. Vizesiz seyahat liginde Türkiye geçtiğimiz yıla göre 1 basamak gerileyerek 111 destinasyon ile 56. sırada kendine yer buldu.

Lübnan

LİSTEDE SON 10'DA YER ALAN ÜLKELER

100- Lübnan, Sudan ve Bangladeş (41 vizesiz ülke)

101- Libya ve Kosova (40 vizesiz ülke)

102- Kuzey Kore (39 vizesiz ülke)

103- Nepal (38 vizesiz ülke)

104- Filistin (37 vizesiz ülke)

105- Somali (34 vizesiz ülke)

106- Yemen (33 vizesiz ülke)

107- Pakistan (32 vizesiz ülke)

108- Suriye (29 vizesiz ülke)

109- Irak (28 vizesiz ülke)

110- Afganistan (26 vizesiz ülke)