Dünyanın dört bir yanından önemli isimler listede

JOHN PRINE HAYATINI KAYBETTİ

İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikan folk müzik sanatçısı John Prine, koronavirüs nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.



Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.

ELLIS MARSALIS JR.

ABD'li ünlü caz müzisyeni 85 yaşındaki Ellis Marsalis Jr. dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İSRAİL SAĞLIK BAKANI

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

STAR WARS OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu Andrew Jack, 76 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.

KEN SHIMURA

Japonya'nın ünlü komedyenlerinden Ken Shimura, koronavirüs nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

ITZIAR ITUNO

La Casa De Papel dizisinde Müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

RAMMSTEIN'İN VOKALİSTİ LINDEMANN

Bild gazetesinin haberine göre, Rammstein’ın vokalisti 57 yaşındaki Till Lindemann koronavirüse yakalandı. Ünlü ismin yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Lindemann, 15 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da konser vermişti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

PLACIDO DOMINGO

79 yaşındaki İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo'nun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

İNGİLİZ DİPLOMAT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Büyükelçiliği'nde görevli 37 yaşındaki diplomat Steven Dick’in koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.

HARVEY WEINSTEIN

Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

ÜNLÜ ŞEF FLOYD CARDOZ KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN VERDİ

Dünyaca ünlü şef Floyd Cardoz, Çarşamba günü New Jersey'de 59 yaşında öldü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

PRENS CHARLES'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıktı. Hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği belirtildi.

ÜNLÜ CAZCI HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, koronavirüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

MONAKO PRENSİ II. ALBERT

Monako Prensi II. Albert Grimaldi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

CEM ÖZDEMİR

Anadolu Ajansı'nın son dakika haberine göre Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

MICHEL BARNIER

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

INDIRA VARMA

Game of Thrones'ta Ellaria Sand'i canlandıran İngiliz oyuncu Indira Varma da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Varma açıklamasında, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.

KRISTOFER HIVJU

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Tormund'u canlandıran Kristofer Hivju'nun da koronavirüse yakalandığı açıklandı

IDRIS ELBA

İngiliz aktör İdris Elba da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Elba, Twitter hesabından paylaştığı videoda “Covid-19 testim pozitif çıktı. İyi hissediyorum. Şu ana kadar semptom göstermedim. Dışarı çıkmıyorum. Evden çıkmayın, pragmatik olun. Durumumla ilgili sizi bilgilendireceğim. Panik yok” dedi.

OLGA KURYLENKO

James Bond serisinden 2008 yapımı Quantum of Solace’ta ajan rolüne hayat veren Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kurylenko, Son Umut filminde Russell Crowe, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte rol almıştı.

TOM HANKS VE EŞİ

Geçen Perşembe koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, tedavi sonrası taburcu oldu.

BEGONA GOMEZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

iTALYA'DA İKİ BAKAN YARDIMCISI DA KORONAYA YAKALANDI

Avrupa’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandığını duyurdu.

İTALYAN SAĞLIK ŞEFİ ÖLDÜ

İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BOLSONARO'NUN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Brezilya basınında kendisinde koronavirüs bulunduğu haberleri çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro, yaptığı yazılı açıklamada testin negatif çıktığını duyurdu.

FİORENTİNA'DA 2 FUTBOLCU DAHA KORONAYA YAKALANDI

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylece Fiorentina'da, Sırp oyuncu Dusan Vlahovic'in ardından virüse yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

ARTUR BORUC

Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.

AVUSTRALYA İÇİŞLERİ BAKANI

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU'NUN EŞİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau

NBA oyuncusu Rudy Gobert

İspanya Eşitlik Bakanı İrene Montero

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri

Juventus futbolcusu Daniele Rugani

Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries

Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika

İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar

Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin