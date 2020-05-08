Dünya Sağlık örgütünden Afrika uyarısı geldi

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında Covid-19 salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı takdirde bir yılda 83 ile 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Bunun için de Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısına yer verildi.

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Afrika kıtasında Covid-19 görülen kişi sayısı 50 bini aştı. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine.