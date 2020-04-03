Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Ülkelerin sınırlarını kapatmasına, sokağa çıkma yasağı getirmesine ve karantina kararı almasına neden olan korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 354’e yükselirken, vaka sayısı da 1 milyon oldu.

ÇİN'DEN AVRUPA VE ORTA DOĞU'YA

Korona ilk olarak Çin’de ortaya çıkmasına rağmen Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de etkili oldu. Çin’de koronavirüs vaka sayısı 81 bin 589’a, ölü sayısı ise 3 bin 318’e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart'ta tarihinde korona virüsü pandemi olarak kabul etti. DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün endişe verici bir salgın olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması açıklamasında bulundu.

ABD'DE DE ETKİSİNİ ARTIRMAYA BAŞLADI

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede ABD’de artış gösterdi. ABD, 235 bin 747 vaka ile korona salgını merkezi oldu. Ülkede en fazla salgının görüldüğü kent ise New York. New York’un ardından en fazla vaka New Jersey’de kaydedildi. New Jersey’i Kaliforniya takip etti. Ülke genelinde ölü sayısı ise 5 bin 620’e yükseldi.

Korona, Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ‘i de vurdu. USS Theodore Roosevelt’deki en az 100 denizci, korona tespit edildikten sonra Büyük Okyanus'ta mahsur kaldı.

İTALYA'DA BİLANÇO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Avrupa'da ise koronavirüsün bilanço ağırlaştı. Avrupa ülkelerinde en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya oldu. İtalya toplam vaka sayısının 115 bin 242’ye yükselmesiyle, ABD’den sonra vaka sayısında ikinci sırada yer aldı. Ölü sayısı ise ülke genelinde 13 bin 915’e yükseldi.

İtalya’dan sonra Avrupa’da en çok zorlukları yaşayan ülkelerden biri İspanya. İspanya’da vaka sayısı 110 bin 238’e yükselirken ölü sayısı 10 bin 96 oldu. İspanya’daki yetkililer durumu kontrol altında almak için 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ AŞTI

ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinden sonra ölü ve vaka sıralamasında gelen İran’da koronavirüsün vaka sayısı 50 bin 468’e, ölü sayısı ise 3 bin 160’a ulaştı.