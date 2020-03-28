Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88125
ALTIN
337.580
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Dünya çapında koronavirüslü hastaların yüzde 84'ü iyileşti

Dünyayı saran Koronavirüs salgınına yakalanan 589 bini aşkın vakadan 132 binden fazlası iyileşti. Küresel boyutta vaka sayısı artarken iyileşenlerin sayısının da artması umut veriyor. 81 binden fazla vakanın bulunduğu Çin’de 74 bin kişi, İtalya’da 86 bin 498 vakadan 10 bin 950’si salgını atlattı. Küresel çapta iyileşme oranı yüzde 83. 32 bin 332 vakaya sahip İran’da ise 11 bin 113 kişi iyileşti.

Dünya çapında koronavirüslü hastaların yüzde 84'ü iyileşti

Dünyayı saran Koronavirüs salgınına yakalanan 589 bini aşkın vakadan 132 binden fazlası iyileşti. Küresel boyutta vaka sayısı artarken iyileşenlerin sayısının da artması umut veriyor. 81 binden fazla vakanın bulunduğu Çin’de 74 bin kişi, İtalya’da 86 bin 498 vakadan 10 bin 950’si salgını atlattı. Küresel çapta iyileşme oranı yüzde 83. 32 bin 332 vakaya sahip İran’da ise 11 bin 113 kişi iyileşti.

28 Mart 2020 Cumartesi 15:47
2016 Okunma
Dünya çapında koronavirüslü hastaların yüzde 84'ü iyileşti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 577 bini aşkın kişiden 130 binden fazlası sağlığına kavuştu. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 577 bin 893'e ulaştı. Salgın nedeniyle 26 bin 476 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 130 bin 670'ye çıktı.

Böylece iyileşlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.

ÇİN'DEN GÜZEL HABER

Vaka sayısında virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'i geçen ABD'de 85 bin 604 vakadan bin 868'i, Kanada'da da 4 bin 43 kişiden 228'i hastalığı yendi. 81 bin 340 vakanın bulunduğu Çin'de ise 74 bin 588 kişi iyileşti. Güney Kore'de 9 bin 332 vakadan 4 bin 528'i, Japonya'da bin 387 vakadan 359'u, Singapur'da 683 vakadan 172'i sağlığına kavuştu. Bir süre Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında karantinada tutulan "Diamond Princess" gemisindeki 712 vakadan 597'si hastalığı atlattı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISI YÜKSEK

Avrupa'da Kovid-19'dan en sert darbeyi alan ülkelerden İtalya'da 80 bin 589 vakadan 10 bin 361'i iyileşti. İtalya'dan sonra en yüksek vaka sayısının bulunduğu İspanya'da da 57 bin 786 hastanın 7 bin 15'i sağlığına kavuştu. Almanya'da 43 bin 938 vakanın 5 bin 673'ü iyileşirken, Fransa'da 29 bin 155 kişiden 4 bin 948'i Kovid-19'u atlattı.

İRAN DA İYİLEŞİYOR

  • Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde Çin'den sonra en fazla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan 29 bin 406 vakaya sahip İran'da ise 10 bin 457 kişi iyileşti. İsrail'de 3 bin 35 kişinin 79'u, Suudi Arabistan'da bin vakanın 33'ü, Katar'da 549 vakanın 43'ü, Mısır'da 495 vakanın 102'si, Bahreyn'de 458 vakanın 204'ü, Irak'ta 382 vakanın 105'i, Lübnan'da 368 vakanın 23'ü, Kuveyt'te 208 vakanın 49'u sağlığına kavuştu.
Son Güncelleme: 28.03.2020 16:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macaristan'da hayat durma noktasında...
Macaristan'da hayat durma noktasında...
Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.
Ekovitrin Londra Temsilcisi Mustafa Köker, Koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini anlatıyor.
16 yaşındaki genç kız koronavirüsten can verdi: Hiçbir hastalığı yoktu
16 yaşındaki genç kız koronavirüsten can verdi: Hiçbir hastalığı yoktu

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim