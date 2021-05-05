Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!

Dilimize yerleşmiş 'dokuz doğurmak' deyimi iki anlamda kullanılıyor. İlk anlamı 'Bir durumu sabırsızlıkla, heyecan ve merak içinde beklemek.' İkinci anlamı ise 'Bir işi sıkıntı ve güçlük çekerek sona erdirmek, işi sona erdirinceye değin çok güçlük, sıkıntı çekmek.'

Fas'ta gerçekleşen bir doğum ise bu deyimi gerçek anlamıyla hayata geçirdi. Malili bir kadın tamı tamına 9 bebek dünyaya getirdi.

Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Bebeklerden beşinin kız, dördünün erkek olduğu açıklandı.

25 yaşındaki Halime Sisi'nin Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği kaydedildi.

Kadının doğum masraflarının Mali'nin geçici hükümeti tarafından karşılandığı ifade edildi.

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Halime Sisi 20 Mart'ta Fas'taki kliniğe yatırıldığı ve takip altında bulunduğu, bebeklerin ise dün gerçekleştirilen sezaryen ameliyatıyla dünyaya geldiği açıklandı.

Çoğul gebelikler hem hamilelik sürecinde hem de doğum esnasında riskli kabul ediliyor ve tıbbi açıdan takip gerektiren vakalar olarak kabul ediliyor.