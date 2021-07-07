Dubai'deki limanda patlama

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Dubai Devlet Medya Ofisi, Dubai'deki Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını bildirdi.
Dünya
07.07.2021, 23:50
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