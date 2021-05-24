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DSÖ Genel Direktörü Covid-19'la mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.
Dünya 24.05.2021, 16:01
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.