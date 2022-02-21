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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde OHAL ilan edildi! Ruslar 5 Ukraynalıyı öldürdüğünü açıkladı...

Ukrayna'nın doğusundan çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde OHAL ilan edildi. Rus basını sınırı geçen Ukraynalı 'sabotaj grubunun' 5 üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısında bulunurken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığını söyledi.

Dünya 21.02.2022, 16:08
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde OHAL ilan edildi! Ruslar 5 Ukraynalıyı öldürdüğünü açıkladı...

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna - Rusya sınırında. Ülkenin doğusunda Rus yanlısı milisler ile çatışan Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

15.58: İnterfaks Haber Ajansı: Rus ordusu Ukrayna'ya ait araçların Rostov'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

15.46: Moskova, Rus askerleri ve sınır birliklerinin, Ukrayna tarafından gelen 'sabotaj grubunun' yasa dışı sınır geçişini önlediğini duyurdu.

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Ukraynalı sabotaj grubunun 5 mensubu, Rusya sınırını yasadışı yollarla geçtikten sonra çıkan çatışmada öldürüldü'

15.45: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Biden, Rusya'ya karşı hem diplomasi hem de tedbir kullanımına başvurmaya hazır' denildi.

15.40: Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını yineleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, 'Ukrayna'da NATO müttefiklerimizle birlikte en kötü senaryo için hazırlıklarımızı hızlandırıyoruz' dedi.

15.17: Bloomberg, AB dışişleri bakanlarının Kırım seçimleriyle ilgili 5 Rusya vatandaşına yönelik yaptırımları onayladığını duyurdu.

15.08: İsveç, diplomatik personelinin büyük kısmını Ukrayna'dan çekme kararı aldı

15.02: Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'daki kriz 'çok tehlikeli' olarak nitelendirildi.

Fransa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'daki gerilimi hafifletmek için önerilen zirvede ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile görüşme konusunda karar vermeye çağırdı.

Açıklamada 'Bugün bir zirveye doğru ilerlemek mümkün. Şeçim yapmak Başkan Putin'in elinde' denildi.

14.47: Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada 'Donbass'a BM barış gücü konuşlandırılması kararı bize bağlı değil' denildi.

14.44: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın NATO ile Rusya arasında 'aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalıştığının altını çizdi ve bu durumun ortamı gerdiğini belirtti.

14.43: Ukrayna Ordusu birliklerinin aynı pozisyonlarında olduğunu ve Donbass'a ilerlemediğini duyurdu.

14.42: Almanya, Normandiya formatındaki bir sonraki toplantının mart ayında düzenlenebileceğini açıkladı. 

14.32: DPR milis güçlerinden yapılan açıklamada ''Donbass'ta savaş var ve durum kritik' denildi.

13.48: ABD Dışişleri Bakanlığı bir kez daha ABD vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Açıklamada 'Rus askeri operasyonları' nedeniyle ticari hava yolculuğunun kısıtlanabileceği belirtildi.

DPR'DE OHAL İLAN EDİLDİ

13.46: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi

13.34: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR),Ukrayna ordusunun 'Donbass'ı istila' planını uygulamaya başladığını iddia etti. 

13.24: Donetsk'te bir elektrik santrali ve hastane Ukrayna tarafından yapılan bombardıman sonucu hasar gördü.

13.01: Moskova'dan yapılan açıklamaya göre  Ukrayna'dan ateşlenen bir top mermisi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kullanılan bir sınır tesisini tahrip etti.

FSB tahrip olan tesise ait görüntüleri yayınladı. Açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisine yer verildi. Ukrayna Rusya'nın iddialarını yalanladı.

FSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Ukrayna topraklarından ateşlenen bir roket, 09:50 sıralarında, Rusya FSB Sınır Muhafız Birimi'nin Rostov kentindeki Ukrayna - Rusya sınırında bulunan kontrol noktasına düştü.' 

Açıklamada kontrol merkezinin, sınıra 150 metre mesafede olduğu ve düşen roket nedeniyle kontrol noktasının tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Düşen roket nedeniyle kimsenin zarar görmediği aktarılırken, en fazla etkilenen bölgenin Rostov kentine bağlı Neklinovsky ilçesinin Shcherbakovo köyü olduğu bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

AB üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk kredi verilmesini onayladı.

12.35: DPR Başkanı Ukrayna kuvvetlerinin Tank, ve hava gibi ağır silahlar kullandığını açıkladı ve 'İnsanlar ölüyor' dedi. 

12.04: Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı milisler arasında çatışmalara sahne olan Lugansk'da sirenler çalıyor.

11.35: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme ihtimalinin olup olmadığına dair soruya yanıt veren Kremlin sözcüsü Peskov, 'Hayır, henüz bu konuda somut bir plan yok. Dışişleri Bakanları düzeyinde temasların sürdürülmesi yönünde bir anlayış var. Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı arasında bu hafta bir görüşme planlanıyor' ifadelerini kullandı.(hürriyet)

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