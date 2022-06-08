Donbas'taki Rus askerleri: 'Bitkinlik, açlık ve soğukla karşı karşıyayız'

Rus güçlerinin saldırıları yoğunlaştırdığı Ukrayna’nın Donbas bölgesinden çekilen videolarda, bölgedeki Rus askerleri 100 günü geçen savaşta bitkin olduklarını ve “açlık ve soğukla” karşı karşıya olduklarını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 100 günü geçerken Donbas’tan çıkan iki videoda Rus askerleri kötü koşullar ve uzun süren görevden şikayet etti.

Donetsk’te Rusya kontrolündeki bölgeden askerler “Personelimiz açlık ve soğukla karşılaştı. Uzun bir süre boyunca ekipman, tıbbi ve gıda desteğinden mahrum kaldık” dedi.

Askerler, “Burada kronik sağlık sorunları, akıl hastalıkları olanlar var ancak bu sorunlar üstlerimi tarafından görmezde geliniyor” dedi.

Daha önce Kiev yakınındaki Harkiv’de savaşmış, şimdi Ukrayna’nın doğusuna geçmiş bir asker bitkinlikten şikayet ederek bir avukata başvurduğunu söyledi. Asker, şöyle dedi “Ukrayna’da savaşın başından beri savaşıyorum ve şimdi üç ayı geçti. Bu bitkinlik veriyor, tüm birimim bir ara vermek istiyor ancak liderlerimiz şu an bizi değiştiremeyeceklerini söylüyor.”

Rus askerlerinin Ukrayna’da yetersiz koşullarda olduğuna ilişkin raporlar daha önce de çıkmıştı. Uzmanlar Rus ordusunun ağır silahlar kullanılarak yapılan kısa süreli, yoğun savaşlara uygun olduğunu, sürekli işgale uygun bir şekilde tasarlanmadığını söylemişti.