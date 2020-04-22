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Donald Trump: Taciz olursa vurun!

ABD Başkanı Trump yaptığı son dakika açıklamasında “Donanmaya denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde tüm İran silahlı botlarını vurmaları ve yok etmeleri emri verdim” ifadelerini kullandı.

Donald Trump: Taciz olursa vurun!

ABD Başkanı Trump yaptığı son dakika açıklamasında “Donanmaya denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde tüm İran silahlı botlarını vurmaları ve yok etmeleri emri verdim” ifadelerini kullandı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:46
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Donald Trump: Taciz olursa vurun!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu. İran'ı açık açık tehdit eden Donald Trump, "Taciz olursa vurun talimatını verdim" dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran gemilerinin donanmalarına tacizde bulunmaları durumuna dikkat çekti. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İran gemilerinden donanmamıza bir tehdit durumu söz konusu olursa, 'vurun, yok edin' talimatını verdim.

2 GÜN ÖNCE "YARDIM EDELİM" DİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da korona virüsü ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında İran’a isterlerse yardım edebileceklerini ve ülkede ölü sayısının çok daha fazla olduğunu belirterek,

“İran bu konuda yardıma ihtiyaç duyarsa, eğer isterseler yardım etmek isterim. Kesinlikle bu konuda istekli olurum” demişti.

“İRAN, COVİD-19’DAN ÖLENLERİ DÜNYAYA DOĞRU RAPOR ETMİYOR”

İran’ın korona virüs nedeniyle ölenleri dünyaya doğru rapor etmediklerini belirten Trump, “Korona virüs onları çok sert vurdu. Açıkçası bu rakamlar doğru sayılar değil, yardıma ya da suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyarlarsa biz de binlerce var ve üretiliyor, tabii ki yardım etmek isteriz.

İran, Joe Biden seçilirse Amerika’ya sahip olacaklarını düşünüyorlar. Biliyorlar ki bu şekilde bir şeye sahip olamayacaklar. Joe Biden seçimleri kazanırsa, İran, Çin, Japonya, Meksika ve Kanada ile birlikte Amerika’ya sahip olacaklar. Eğer Joe Biden, gelirse bir ülkemiz kalmaz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.04.2020 16:26
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