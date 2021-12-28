Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş! İşte piyasalarda son durum...

Döviz kuru korumalı TL mevduat hesabı dopingiyle hızla geri çekilen piyasalar kritik seviyede yatay seyirde. Dolar endeksi 96, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 554 puan seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir" açıklaması da piyasalardaki etkisini gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söylemişti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 11,67 TL'den, Euro 13,25 TL'den, Sterlin ise 15,72 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.811 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 671/681, çeyrek altın 1.073/1.119, Cumhuriyet altını ise 4.478/4.556 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 8,64 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 49 bin 147 dolardan, Ethereum ise 3 bin 918 dolardan fiyatlanıyor.

''Yastık altı'' altın için altın Değerleme Sistemi geliyor

Yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni teşviklerle ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı.

Yeni yılın ilk haftasında tamamlanması beklenen 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme fırsatı sunulacak. İsteyen altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.