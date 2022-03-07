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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "10 Mart Perşembe günü üçlü zirve yapacağız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın katılacağı bir üçlü zirvenin yapılacağını açıkladı.
Dünya 07.03.2022, 14:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Öncelikli amacımız çatışmaların durması.12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik.
10 Mart Perşembe günü üçlü zirve yapacağız. İki tarafı da buluşturmak için yoğun çaba gösterdik. Bilahare Lavrov, Antalya'daki görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da katılacağını bildirdi" açıklamasını yaptı. (haber 3)