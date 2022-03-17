Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ortak açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba görüştü. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı" şeklinde konuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor" dedi. Kuleba, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in saat 16.00'da görüştüğünü sözlerine ekledi. (Ntv)