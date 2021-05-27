Devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Suriye'de, memurlar seçmen adına oy kullanıyor

10 yıllık iç savaş sonrası Suriye'de dün başkanlık seçimleri yapıldı. Diğer iki adayla birlikte yeniden devlet başkanlığına talip olan Beşar Esad ise dün kalabalık bir grupla oy kullanmaya gitti.

BİRÇOK ÜLKE SEÇİMLERİN ADİL OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları Suriye'deki devlet başkanlığı seçimleri için açıklama yayınlayarak, seçimlerin göstermelik ve adil bir yarışın olmadığı mesajını paylaştı. Esad da oy kullanırken bu açıklamaların hatırlatılması üzerine "Fikirlerinin hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN YERİNE MÜHÜR BASTILAR

Bu açıklamalar ışığındaseçimler devam ederken, sandık başlarında ilginç anlar yaşandı. Beşar Esad'in karşısına sembolik adayların koyulduğu seçimlerde sandık memurları, vatandaşlar adına oy pusulasını Esad lehine doldurup sandığa attırdı. O anlar kamera kayıtlarında da anbean yer aldı.