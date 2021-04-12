Devasa timsahın midesinden çıkanlar hayrete düşürdü: 24 yıl önce yedikleri!...

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki özel bir mülkte bulunan ve bölge sakinlerini tehdit ettiği gerekçesiyle öldürülen devasa timsahın içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.

Hayvanı avlayan Ned McNeely, 3,5 metreden uzun ve 200 kilogramdan ağır timsahı Cordray's adlı kasaba götürdü.

Kasabanın Facebook hesabından yapılan ve viral olan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Genelde hayvanların midesini açmayız ama bu sefer açtık. İçinden 5 köpek künyesi, bir mermi çekirdeği, bir buji, bir sürü kaplumbağa kabuğu ve birkaç vaşak pençesi çıktı. Künyelerden ikisinin üzerindeki yazılar okunabiliyordu. Bunlardan birindeki telefon numarasına ulaşabildik. Telefona çıkan kişi, timsahın yakalandığı bölgenin yakınlarında 24 yıl önce köpeğini kaybettiğini söyledi."

Kasabın sakinlerinden Claudia Cordray şöyle konuştu:

"Bu beni hiç şaşırtmadı. Yaşadığımız yerde pek çok kişinin köpeğini gezdirirken bir şeyin hayvanı kaptığıyla ilgili hikayesi var."

Cordray hayvanın "50'yle 70 yaşları arasında" olduğunu düşündüğünü de kaydetti.

Timsahın ağırlığı 445 lbs (pound ölçüsü) yani yaklaşık 201 kilogram.

Öte yandan söz konusu eyalette timsahlar yasal olarak çekiliş sonucu alınan resmi izinle avlanılabiliyor. Bunun haricinde arazi sahipleri, tehdit unsuru olarak gördükleri timsahları öldürmek için yetkililerden onay alabiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe