Dev market zincirinde skandal: Irkçı tabire tepki gösteren siyahi dansçıya kutu fırlattılar

Aldi’nin Berlin’deki Neukölln şube müdürü saldırganları değil, siyahi müşteriyi marketten attı. Diğer müşteriler ise müdahale edeceklerine seyretmekle yetindi. Ülkenin başkentinde perşembe günü gerçekleşen olay esnasında saldırıya uğrayan ünlü dansçı Prince Ofori Keyere olanları cep telefonuna kaydetti ve Instagram hesabından yayınladı.

Bir anda yayılan ve dört milyondan fazla tıklanan videoya göre her şey şöyle başladı:

ALMAN MÜŞTERİNİN “ZENCİ ÖPÜCÜĞÜ” ISRARI

Türkiye’de “Çokomel” olarak bilinen Almanya’da ise bir dönem “Mohrenkopf” (Zenci Kafası) veya “Negerküsse”(Zenci Öpücüğü) adıyla satılan ancak daha sonra ırkçı söylem içerdiği için adı değiştirilerek “Schokoküsse” olarak satışa sunulan şekerlemeye bir müşteri ısrarla “Zenci Öpücüğü” deyince Prince Ofori Keyere, bunun ırkçı bir ifade olduğunu ve bu nedenle söz konusu terimi kullanmaması için uyardı. Ancak orta yaşlı Alman müşteri kamerayı kapatmasını istedi ve ısrarla “Zenci Öpücüğü” demeye devam etti.

HERKES GÖZ YUMDU

Bunun üzerine Prince Ofori Keyere “Burada, Aldi’de ırkçılık yapılıyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Herkes olanlara göz yumuyor. Olanları herkese anlatacağım” diye isyan etti. Tartışmaları izleyen diğer müşteriler ise siyah dansçıya karton kutu fırlattı.

SALDIRGANLARI DEĞİL SİYAH MÜŞTERİYİ ATTILAR

Olaya müdahale eden Aldi Berlin Neukölln şube müdürü ırkçı söylemde ısrar edenleri ve kutu fırlatanları değil de ırkçılığa uğrayan müşteriyi dışarıya attı.

Prince Ofori Keyere şube müdürüne “Neden ‘zenci’ dememesi için müşterinizi uyarmadınız?” diye sorunca bu kez de şube müdürü ırkçı söylemlere “Yasak mı var? Zenci Öpücüğü dememizin yasak olduğu bir yerde mi yazıyor?” sözleriyle destek verdi.

Sosyal medya platformlarından Aldi Nord Neukölln’e yaşanan ’olayla ilgili kınama yağdı.

ALDI NORD ÖZÜR DİLEDİ

Çarşamba günü sosyal medya hesabından yayınladığı videosu milyonlarca kez izlenen Ofori’nin 25 bini aşkın takipçisi var.

@aldinord instagram hesabından cuma günü “Özür diliyoruz- Irkçılığa ve şiddete hayır diyoruz” başlığıyla yapılan paylaşımda, 80 farklı ulustan insanın çalıştığı şirketimizde ırkçılığa ve ayrımcılığa yer yoktur; ne şirketimizde ne de toplumumuzda. İlk adım olarak videoda yanlış davrandığını tespit ettiğimiz çalışanımızı derhal işten çıkardık. Böyle bir olay bir kez daha ne bizim mağazalarımızda ne de başka bir yerde tekrarlanamaz. Prince Ofori ile de iletişime geçip özür dilediklerini ifade eden Aldi, özürün yeterli olmayacağının bilincinde olduklarını Ofori’yle olay üzerine özel görüşme yapmak istediklerini ve bir daha böyle olaylar olmaması için gerekeni yapacakları şeklinde ifadelere yer verildi.

Dev Aldi Grubu, dünyanın en büyük 10 perakende ticaret şirketler grubu arasında yer alıyor.

Kaynak: YENİ POSTA, Muhabirce – BERLİN