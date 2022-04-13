Dev bir güneş fırtınası dünyayı vurabilir!

Nasa ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş'te meydana gelecek bir fırtınanın 48 saat içinde direkt olarak Dünya'yı vuracağını ve GPS ile radyo kesintilerine neden olacağını iddia etti.

UYDU SİSTEMLERİNDE DALGALANMA YARATABİLİR

Nasa ve NOAA modelleri, Güneş'teki hızlı rüzgar akışının, perşembe günü gezegenimizin manyetik alanına etki etmeden önce önlem almaya yardımcı olacağını tahmin ediyor. Daily Express'e göre bu durum uydu sistemlerinde dalgalanmalara da neden olabilir.

14 NİSAN'DA DÜNYAYA ÇARPACAK İDDİASI

Uzay hava fizikçisi Tamitha Skov, Twitter'dan uyarıda bulunarak fırtınanın yoğunlaşacağını beklediğini söyledi. Skov'a göre fırtına 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak.

"RADYO VE GPS KULLANICILARI KESİNTİYE UĞRAYABİLİR"

Skov, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

KORONAL KÜTLE ATIMI VESİLESİYLE GELECEK

Öte yandan NASA, G2 sınıfı fırtınanın, Güneşin dış katmanındaki büyük bir plazma salınımı olan koronal kütle atımı (CME) vesilesiyle geleceğini açıkladı. (haberler.com)