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Depremler deniz yatağını yükseltti; İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemiler su yüzüne çıktı!

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından batırılan hayalet Japon gemileri, yanardağın yarattığı sarsıntılarla deniz yataklarının yükselmesiyle ortaya çıktı.

Dünya 20.10.2021, 13:56
Depremler deniz yatağını yükseltti; İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemiler su yüzüne çıktı!

Iwo Jima Muharebesi sırasında batırılan 2. Dünya Savaşı gemileri, Japonya'daki yanardağdan gelen sarsıntıların ardından okyanusun dibinden yükseldi.

Uydu görüntüleri, 1945'teki çatışmanın son günlerinde ABD Donanması tarafından ele geçirilen 24 nakliye gemisinin hurdası çıkmış kalıntılarını gösteriyor.

DENİZ YATAĞI YÜKSELİNCE GÖRÜNDÜ

Dramatik görüntüler, Iwo Jima adasının batısındaki Suribachi Dağı'ndaki hareketlilik nedeniyle deniz yatağı yükselmeye başladıktan sonra All Nippon News tarafından yayınlandı.

Sismik hareketlilikten dolayı batan tekneler artık volkanik küllerin üzerinde oturuyor. Savaş sırasında, ABD birliklerinin işgaline hazırlanmak için tekneler bir liman oluşturmak üzere taşınmıştı.



Limanları dalgalardan korumak için kullanılan, genellikle taş veya ahşaptan bir duvar olan bir dalgakıran oluşturdular. Böylece asker ve silah boşaltan diğer teknelere kalkan oldular.

Depremler ortaya çıkardı İkinci Dünya Savaşından kalma...

İki havaalanı sayesinde stratejik bir konumda olan Iwo Jima, ABD tarafından ele geçirildi. Kanlı savaş sırasında 216 Japon askeri esir alındı ​​ve 20 bin asker de öldürüldü. Savaşta yaklaşık 7 bin Amerikalı da hayatını kaybetti.

554 fit yani yaklaşık 170 metre yüksekliğindeki Suribachi'nin ülkedeki en tehlikeli 10 yanardağdan biri olduğu bildiriliyor. Ada, 1968'den beri orada bulunan Japon ordusu dışında ıssız.

Volkan Araştırma Teşvik Merkezi'nden Setsuya Nakada, sismik hareketlilik hakkında, "Volkanik aktivite henüz azalmadı, Iwo Jima'da büyük bir patlama olasılığı var.

Depremler ortaya çıkardı İkinci Dünya Savaşından kalma...



Oregon Eyalet Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Kükürt Adası olarak adlandırılan Iwo Jima'da, sonuncusu 1982 yılında olamk üzere en az 10 patlama oldu.

Ağustos ayında uydu görüntüleri, Iwo Jima'nın yaklaşık üç mil kuzeyindeki sualtı Fukutoku-Okanoba yanardağının patladığı anı gösterdi. Patlama, Tokyo'nun yaklaşık 1000 km güneyinde bir dizi volkanik ada olan Ogasawara zincirinde yeni bir ada yarattı.

Bu ayın başlarında, 6.1 büyüklüğünde bir deprem Tokyo'yu sarstı.

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