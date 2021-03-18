Denk Partisinden Hollanda parlamentosuna 3 isim...

Hollanda genel seçimlerinin sonuçları belli olmaya başladı. Rotterdam'dan ilk gelen ve resmi olmayan sonuçlara göre Denk Partisi parlamento'da üç sandalye kazandı.

2017 yılında yapılan seçimlere göre oy oranını önemli ölçüde yükselten Denk Partisi, Rotterdam'ın da en büyük 4. partisi oldu.

Meclise girmeye hak kazanan isimler şöyle:

Tunahan Kuzu

Tunuhan Kuzu Kocaeli Kandıralı bir ailenin çocuğu olarak 1981 yılında dünyaya geldi. Ailesi 1978 yılında Hollanda’ya işçi olarak göç eden, Tunuhan Kuzu hayatını Hollanda’da geçirdi.Evli ve iki çocuk babasıdır. 5 bilen milletvekili üniversite eğitimini Roterdam Erasmus Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı. 2008 ve 2012 yılları arasında Rotterdam İşçi Partisi'nin bir meclis üyesi oldu. Tunuhan Kuzu, 20 Eylül 2012 tarihinde İşçi Partisi adına Temsilciler Meclisi üyesiydi. 2014 yılında İşçi Partisi ile fikir uyuşmazlığı yaşadı. Kuzu uyum politikasına karşı çıktığı için partiden ihraç edilmişti. Daha sonra kurucusu olduğu DENK partisi ile meclise yeniden girdi. 2016'da Fransa’daki patlamanın ardından saygı duruşunda duran ama Ankara saldırısından sonra bu teklifi kabul etmeyen meclisi protesto etmiş ve tek başına 1 dakika saygı duruşunda durmuştu. Bu protestosu uzun süre gündem olmuştu. Muhalif tavrını adaletten yana sergileyen Tunuhan Kuzu İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da elini sıkmamıştı. Milletvekilliği yaptığı sürece, alternatif fikirlere ve azınlık politikalarına önem veren genç söylemleri olan biri olarak dikkat çekiyor.

Farid Azarkan

Fas'ın Tefersit (Igh Müren) kasabasında 1971 yılında dünyaya geldi. Babası Hollanda'da işçi olarak bulunan Azarkan, 8 yaşında ailesiyle birlikte Hollanda'ya yerleşti. Babasının işsiz kaldığı dönemlerde zor bir gençlik geçirdi ve geçimini sağlamak için, kendi ifadesiyle savaşmak zorunda kaldi. Ancak yöneticilik eğitimini tamamladı ve 2008 yılından itibaren devlet kurumlarında çalışmaya başladı. Kültür, eğitim ve bilim alanlarında farklı pozisyonlarda müdürlük veya başkanlıklar yaptı. Fas Hollandalılar için ortak platformu MSN başkanlığını yürüttü. Sik sık Faslı gençlerin durumlarıyla ilgili yayınlarda görülen Azarkan, halkının sorunlarıyla ilgilendi. 2016 yılında DENK e katılmak için SMN başkanlığından istifa etti. 2017 seçimlerinde 61.876 tercihli oyla vekil seçildi.

Stephan Van Baarle

Hollanda'da yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.