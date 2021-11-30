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Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde! Ryan Kaji kimdir? Nasıl zengin oldu?

Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Dünyanın en genç milyoneri de bir fenomen. YouTube’da çektiği oyuncak tanıtım içerikleri sayesinde kısa sürede ünlenen Ryan Kaji, henüz 10 yaşında olmasına rağmen milyonlarca dolar kazanarak Forbes’in en zenginler listesinde yerini aldı.

Dünya 30.11.2021, 17:22 30.11.2021, 17:30
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde! Ryan Kaji kimdir? Nasıl zengin oldu?

10 yaşındaki Ryan Kaji isimli YouTuber, dünya tarihinde bugüne kadar dijital platformlar üzerinden en çok izlenen insan unvanını taşıyor. 

YOUTUBE'DA ÜST ÜSTE 3 YILDIR EN FAZLA PARA KAZANAN ÇOCUK YILDIZ

Ailesinin yardımıyla 3,5 yaşından beri yürüttüğü 9 ayrı YouTube kanalındaki videolar, 48 milyar 597 milyon 844 bin kez izlendi. İzlenme rekorunun yanında Kaji, üst üste üç yıldır YouTube’un en fazla para kazanan çocuk yıldızı konumunda. Forbes’a göre sadece geçen yıl 30 milyon dolar kazandı.

Bu gelirinin büyük bir bölümü kendi adına Skechers, Roblox gibi markaların ürettiği ürünlerden elde ediliyor. Bu ürünler arasında çocuk yatakları, saatler, su şişeleri, mobilyalar ve tabii ki oyuncaklar var.

3.5 YAŞINDA YOUTUBER OLDU

2015 yılında annesine YouTuber olmak istediğini dile getirdiğinde henüz 3.5 buçuk yaşında olan Kaji, çocuklara yönelik içerikler sayesinde bir anda popülerleşti.

Fen Bilgisi öğretmeni olan annesi ve eşi Shion aslında o dönemde YouTube’a içerik üretme fikrindeydi ancak bir türlü türüne karar verememişti.

Kaji’nin teklifinden sonra aile hep birlikte bir kanal açtı. Kaji kısa sürede yüksek bir popülerliğe ulaştı. Bu nedenle annesi ve babası işinden istifa ederek tam zamanlı olarak içerik üreticiliği yapmaya başladı.

#forbes #10 yaşında #zengin #çocuk #ryan kaji #youtuber
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