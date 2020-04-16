COVID-19 MÜCADELESİNDE AZERBAYCAN NE DURUMDA?

Her gün binlerce insanı ağırlayan Azerbaycan sokakları günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. Sokağa çıkanların çoğunluğu da maske kullanıyor. Barlar ve gece kulüpleri ise hükümetin aldığı karar gereği kapalı. Bakü ve diğer illerdeki cami ve diğer ibadethaneler de önlemler kapsamında kapalı tutuluyor. Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor. Tedbirler kapsamında bugünden itibaren Bakü, Sumgayıt ve Abşeron şehirlerine diğer bölgelerden seyahatler 29 Mart'a kadar yasaklandı. Kentin girişlerinde tüm araçlar kontrol ediliyor ve diğer illere kayıtlı vatandaşlarla araçlar geri gönderiliyor. Bakü'de halkın en fazla kullandığı toplu taşıma aracı olan metroda ve şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerde, her akşam antibakteriyel temizlik çalışması yapılıyor. Dezenfekte edilen araçlar sabah halkın rahat şekilde kıllanılması için hazır hale getiriliyor.
Virüs Bulaşmış İnsan Sayısı : 1253
İyileşen Hasta Sayısı : 404
Ölüm Sayısı : 13
Test Yapılan Hasta Sayısı : 75,397