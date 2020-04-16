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COVID-19 MÜCADELESİNDE AZERBAYCAN NE DURUMDA?

Dünya koronavirüs mücadelesinde her türlü önlemi alıyor. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan da virüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Peki bugün Azerbaycan'da virüse yakalanan insan sayısı kaç? Kaç insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti?

COVID-19 MÜCADELESİNDE AZERBAYCAN NE DURUMDA?

Dünya koronavirüs mücadelesinde her türlü önlemi alıyor. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan da virüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Peki bugün Azerbaycan'da virüse yakalanan insan sayısı kaç? Kaç insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti?

16 Nisan 2020 Perşembe 11:16
2011 Okunma
COVID-19 MÜCADELESİNDE AZERBAYCAN NE DURUMDA?

Her gün binlerce insanı ağırlayan Azerbaycan sokakları günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. Sokağa çıkanların çoğunluğu da maske kullanıyor. Barlar ve gece kulüpleri ise hükümetin aldığı karar gereği kapalı. Bakü ve diğer illerdeki cami ve diğer ibadethaneler de önlemler kapsamında kapalı tutuluyor. Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor. Tedbirler kapsamında bugünden itibaren Bakü, Sumgayıt ve Abşeron şehirlerine diğer bölgelerden seyahatler 29 Mart'a kadar yasaklandı. Kentin girişlerinde tüm araçlar kontrol ediliyor ve diğer illere kayıtlı vatandaşlarla araçlar geri gönderiliyor. Bakü'de halkın en fazla kullandığı toplu taşıma aracı olan metroda ve şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerde, her akşam antibakteriyel temizlik çalışması yapılıyor. Dezenfekte edilen araçlar sabah halkın rahat şekilde kıllanılması için hazır hale getiriliyor.

AZERBAYCAN'DA SON DURUM

Virüs Bulaşmış İnsan Sayısı : 1253

İyileşen Hasta Sayısı : 404

Ölüm Sayısı : 13

Test Yapılan Hasta Sayısı : 75,397

Son Güncelleme: 16.04.2020 11:41
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