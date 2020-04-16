COVID-19 MÜCADELESİNDE AZERBAYCAN NE DURUMDA?

Dünya koronavirüs mücadelesinde her türlü önlemi alıyor. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan da virüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Peki bugün Azerbaycan'da virüse yakalanan insan sayısı kaç? Kaç insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti?