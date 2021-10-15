Çocuk katili karakoldan kaçtı ama dışarıda köylüler tarafından öldürüldü

Kenya'nın batısındaki Bungoma kasabasında 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil, karakoldan kaçtı. Bu gelişme sonrasında kasabalılar, Masten Wanjala isimli katilin izini bir evde bulduklarını ve ardından da öldüresiye dövdüklerini söyledi.

BAZI ÇOCUKLARIN KANINI İÇTİ

Yetkililer, beş yıllık bir süre içinde 10'dan fazla genç çocuğu öldürdüğünü itiraf eden ve firari olan katil için yakalama operasyonu başlatmıştı. Wanjala çocukları ilaçla uyuttuğunu ve bazı vakalarda da çocukların kanını içtiğini de itiraf etti.

Kenya'da yayın yapan Standard gazetesine konuşan bir görgü tanığı, katilin ailesinin evine geri döndüğünü, ardından da orada olduğunu öğrenen komşuları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

3 POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bungoma polisi Standard'a yaptığı açıklamada, linci engellemeye çalıştıklarını bildirdi. Polis şefi Musyoki Mutungi, "Başkent Nairobi'den köydeki evine kadar tüm yolu nasıl gelebildiğinden emin değiliz" dedi. Katilin gözaltından kaçmasıyla ilgili üç polis memuru hakkında şüphelinin kaçmasına yardım etmek ve ihmalkarlık suçlamalarından soruşturma başlatıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜNE İSTİFA ÇAĞRISI

Ülkeyi şok eden kaçış üzerine Kenya Emniyet Genel Müdürü de istifaya çağrılıyor.