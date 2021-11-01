Citigroup'tan aşı kararı! Aşı olmayanlar kovulacak...

Citigroup, ABD personeline Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerektiğini aksi aksi için kovulacaklarını söyledi.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Citi'nin İnsan Kaynakları Başkanı Sara Wechter LinkedIn'de yaptığı bir paylaşımda, "ABD merkezli meslektaşlarımız için istihdam koşulu olarak tamamen aşılanmayı zorunlu kılma kararı aldık" dedi.

Financial News’in haberinde kararın ayrıntılarına ilişkin Citi’yle iletişime geçildiği belirtiliyor. Citi, söz konunu kararı kısmen ABD Başkanı Joe Biden'ın Eylül ayında imzaladığı ve federal çalışanların Kovid-19'a karşı en son 8 Aralık'ta aşı olması gerektiğini söyleyen başkanlık kararnamesine bağlıyor.

Wechter konuyla ilgili açıklamasında, "ABD hükümeti Citi'nin büyük ve önemli bir müşterisi olduğundan, Beyaz Saray'ın hükümet sözleşmelerini desteklemek bireylerin tamamen aşılanmasını sağlayan başkanlık kararnamesine uymakla yükümlüdür. Bu kararname ABD'li meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunu etkileyecek niteliktedir" ifadelerine yer verdi.

Citi, ayrıca istihdam için aşı şartı kararının ofise dönüş öncesinde çalışanların güvenliği göz önünde bulundurmak amacıyla da yapıldığını belirtti.

Wechter, "Aşılanmış bir işgücüne sahip olmak, ABD'deki ofisimize döndüğümüzde meslektaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamamızı imkan veriyor" dedi.

CNN'in haberine göre, Citi personeli 8 Aralık'a kadar aşı olduklarına dair kanıt sunan bireylere de teşvik veriliyor. Habere göre aşı kanıtı sunan bireyler bankadan 200 dolar teşvik ödemesi aldı.

Bankanın konuyla ilgili raporunda, Citi personelinin işlerini kaybetmemek için en geç 14 Ocak'a kadar aşı kanıtı göstermeleri gerekeceği belirtildi.

Citi'nin bu hamlesi, Ağustos ayında personele ofislerine geri dönen çalışanların ve diğer bireylerin Kovid-19'a karşı tamamen aşı olması gerektiğini açıklayan Goldman Sachs’ın şartlarıyla benzerlik taşıyor.

Erken aşılama için teşvik ödemesi teklifi, 1 Ekim'e kadar aşı kanıtı sunanlar için 1.000 dolar teşvik ödemesi yapan varlık yönetimi devi Vanguard da dahil olmak üzere finansal hizmetler sektörünün diğer bölümlerinde de yankılandı.