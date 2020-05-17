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Çin’de bir milyon insan, yer altında sığınaktan bozma evlerde yaşıyor!

60’lı yılların sonunda, Soğuk Savaşın gerginlik dolu günlerinde, Çin’in başkanı Mao, vatandaşlarını olası nükleer saldırılardan korumak için, yer altına sığınaklar yaptırmaya karar verir. 60’ların sonu ve 70’li yıllar boyunca sığınak inşaatları devam eder. Çin’in kapılarını dünyaya araladığı 80’li yıllara gelindiğindeyse, yer altındaki bu sığınaklar, yoksul insanların konut ihtiyacını karşılayabileceği bir fırsat olarak görülerek, konutlara dönüştürülür.

Çin’de bir milyon insan, yer altında sığınaktan bozma evlerde yaşıyor!

60’lı yılların sonunda, Soğuk Savaşın gerginlik dolu günlerinde, Çin’in başkanı Mao, vatandaşlarını olası nükleer saldırılardan korumak için, yer altına sığınaklar yaptırmaya karar verir. 60’ların sonu ve 70’li yıllar boyunca sığınak inşaatları devam eder. Çin’in kapılarını dünyaya araladığı 80’li yıllara gelindiğindeyse, yer altındaki bu sığınaklar, yoksul insanların konut ihtiyacını karşılayabileceği bir fırsat olarak görülerek, konutlara dönüştürülür.

17 Mayıs 2020 Pazar 10:12
2017 Okunma
Çin’de bir milyon insan, yer altında sığınaktan bozma evlerde yaşıyor!

Pekin’in Weigongcun bölgesinde yeraltı evlerinin, yer üstü görünümü…

Yer altında yaşam;

Nükleer bomba tehdidine karşı inşa edilen sığınaklar, bugün yoksul göçmen işçilerin ve taşradan gelen öğrencilerin konut ihtiyacını karşılıyor. Pekin sokaklarına karanlık çöktüğünde, binlerce yoksul insan, yer altındaki havasız evlerine sığınıyorlar.

2015 yılında İtalyan fotoğraf sanatçısı Antonio Faccilongo, Pekin’deki bu sığınak evlerin fotoğraflarını çekmeye başlar. Ancak kısa bir süre içinde güvenlik görevlileri sanatçıyı fark ederek, çalışmasını engellerler. Yabancıların sığınaklara girmesini yasaklayan yasalarını, çalışmanın engellenmesine gerekçe olarak sunarlar. Bunun üzerine Faccilongo, resmi makamlardan izin almak için başvuruda bulunduysa da olumlu yanıt alamaz. Çalışmasına devam etmek isteyen sanatçı, güvenlik görevlilerinden saklanarak projesine deva ederek, sığınak evlerdeki yaşamı fotoğraflar.

Burada yaşayan topluluğun büyük bölümü, Pekin’e dışarıdan gelmiş insanlardan oluşuyor. Yani geride bıraktıkları aileleri var. Pekin’de yaşam mücadelesi vermekte olan bu insanlar, ailelerinin, sığınmak zorunda kaldıkları bu yeraltı evlerinin olumsuz koşullarından haberdar olmalarını istemedikleri için, fotoğraflarının çekilmesine izin vermiyorlar. Faccilongo, sığınak evde ikamet eden 150  kişi ile tanıştığını, bunların sadece 50’sinin fotoğraf çekimine izin verdiğini bildiriyor.

Sığınaklarda yaşam gerçekten zor. Elektrik, sıhhi tesisat ve kanalizasyon alt yapısı olsa da, havalandırma sıkıntısı oldukça büyük. Rutubet, küf, ortak kullanımlı mutfak ve banyolar sığınak evlerin en büyük sıkıntıları…

Pekin’deki sığınak evlerden birinin kapıları…

Üniversitede okuyan  Xian Ze ve Xiao Xi her ikisi de 24 yaşında. Nong Ying mahallesindeki sığınak konutlarda yaşıyorlar. Gelecekle ilgili büyük hayalleri olduğunu söyleyen öğrenciler, sığınak konutlardaki yaşamlarının geçici bir dönem olduğunu düşünüyorlar.

Kaligrafi bölümüne devam eden bir başka öğrencinin sığınak konuttaki çalışma ortamı.

Yer altında yaşam zor olsa da yer üstündeki yaşamdan çok farklı değil. Da Hong Men mahallesindeki sığınak konutlarda, Sanat ve Kültür Birliği kurulmuş, fotoğrafta Çin halk dansı dersinde kadın katılımcıların sınıfı görüntülenmiş.

Sanat ve Kültür Birliğinde bir müzisyen trombon çalarken görüntülenmiş.

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