Çin Ulusal Günü'nde Uygurlardan Washington DC'de dev protesto!

ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Uygur Türkleri, Çin Ulusal Günü'nde Pekin yönetiminin uyguladığı işkence ve asimilasyonu protesto etti.

Lincoln Anıtı önünde toplanan çok sayıda Uygur Türkü, taşıdıkları pankartlarla Çin'in uygulamalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

'SOYKIRIMA HAYIR'

Mavi şemsiyeler taşıyan Uygur Türkleri, "Soykırıma hayır", "Şimdi adalet" ve "Uygurların sesini duyun" şeklinde sloganlar atarak hem ABD yönetimi hem de uluslararası kamuoyuna Çin'e karşı seslerini yükseltme çağrısı yaptı.

Gösteriye katılan ABD Kongre Üyesi Vicky Hartzler, Amerikan şirketlerinin tedarik zinciri ağından Uygur bölgesini çıkarması gerektiğini belirtti.

Bir diğer vekil Tom Suozzi de tüm gücüyle Uygur Türklerini desteklediğini vurguladı.

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu Üyesi Nury Turkel, "Çin'in soykırım uygulamalarına tüm uluslararası toplumun karşı durması gerektiğini" ifade etti.

Uygur Türkü aktivist Rabia Kadir ise ABD yönetimi ve Kongresine seslenerek Uygur Türklerine destek olmaları çağrısında bulundu.