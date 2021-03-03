Çin Mahkemesi eşcinselliğin zihinsel bozukluk olarak tanımlanabileceğine hükmetti

Güney Çin Sabah Post (South China Morning Post)'un bildirdiğine göre, Doğu Çin'deki Jiangsu eyaletindeki bir mahkeme, "queer"liği (her türlü eşcinsellik) bir çeşit ruhsal/zihinsel bozukluk olarak tanımlayan bir ders kitabının eyleminin "hata" ya da "suç" değil, farklı bir "akademik görüş" olduğuna hükmetti.

Suqian Orta Halk Mahkemesinin kararı, bir alt mahkemenin kararını onaylıyor.

Çin'in LGBTQ topluluğu kararı eleştirdi. Ders kitabı yayıncısının “kalitesiz çalışmasını” dolaşımdan çekmesini sağlamak için 2017 yılında üniversite öğrencisi olarak davayı açan 24 yaşındaki Ou Jiayong, kararı “keyfi ve temelsiz” olmakla suçladı.

Queer Çin toplumu ve aileleri için bir destek grubu olan PFLAG'ın sözcüsü Ah Qiang, ders kitabının editörlerini ve mahkemeleri çağdaş kültürden kopmakla suçladı.

Ah, yaptığı açıklamada, "Ders kitabının editörü, toplumun bugünkü cinsel azınlık algısına uymayan bakış açılarını kullanıyor" dedi.

Resmi olarak, eşcinsellik 1997'de Çin'de suç olmaktan çıkarıldı ve Çin Ruhsal Bozukluklar Sınıflamasına göre özellikle cinselliklerinden eziyet gören eşcinseller hariç, 2001'de akıl hastalığı olarak sınıflandırmayı bıraktı.

Şimdi bir sosyal hizmet uzmanı olan ve Xixi adını tercih eden Ou, 2016'da Güney Çin Ziraat Üniversitesi'ndeki ilk yılında "Üniversite Öğrencileri için Ruh Sağlığı Eğitimi" nin (Jinan University Press) 2013 baskısında tartışmalı metni keşfetti.

Kitaba göre "Yaygın psikoseksüel bozukluklar" arasındaki eşcinsellik ve belirtilen eşcinsel ilişkilerin "aşk ve cinsiyetin bozulması veya seks partnerinin sapkınlığı olduğuna inanılıyor.

23 yaşındaki Çinli bir LGBT aktivisti olan Xixi, hükümet onaylı bir ders kitabındaki homofobik materyal nedeniyle Çinli yayıncıya dava açtı.

Öğrenci Xixi, kitabın yayıncısı ve dağıtıcısı JD.com'a dava açarak, şirketin referansı kaldırmasını ve Çin'deki üniversitelerde yayılan homofobik içerik için alenen özür dilemesini talep etti.

SCMP'ye göre , ilk mahkeme kararı, avukatın davasının akademik destekten yoksun olduğunu savundu ve konuyu bir görüş ayrılığı olarak nitelendirdi.

Kasım ayında Xixi, kendisine karşı karar veren mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Mahkemenin gerekçesini yetersiz gören Xixi, mücadelesine devam etmeyi planlıyor.

Xixi "Belki de bu karar çift taraflı baskılardan dolayı tartışmaları bitirmek içindir. Ama aynı zamanda eşcinselliği patolojik hale getiren ders kitaplarının da basılmaya devam edilmesine izin veriyorlar, bu üzücü bir durum."

Kaynak: New York Post

https://nypost.com/2021/03/02/homosexuality-can-be-called-a-mental-disorder-rules-chinese-court/