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Çin'in robot köpekleri korku salıyor!
Robotların orduya dahil edilmesine yönelik yeni bir gelişme de Çin'den geldi. Daha önce ABD'nin ve Fransa'nın konu hakkında çalışmalar yaptığı ve farklı yapılardaki robotları ordudaki görev yerlerinde konuşlandırıldığı biliniyor. Test çalışmalarına başlayan Çin de farklı bir robot köpek ordusu kurmaya başladı.
Dünya 13.04.2021, 09:47
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Unitree Robotics tarafından yayımlanan Twitter paylaşımında oldukça ilginç bir detay bulunuyor. Yayımlanan videoda Star Wars müziği eklenmiş.
Her geçen gün robotların ordulara dahil olduğu haberlerini okuyoruz. Farklı ülkelerden farklı modeller hakkında açıklama gelse de şimdi Çin merkezli bir robotik şirketi karşımıza çıkıyor.
Farklı türlerde robot köpekleri bulunan şirketin, farklı amaçlar doğrultusunda hazırladığı özelliklere sahip araçları var.