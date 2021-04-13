Çin'in robot köpekleri korku salıyor!

Unitree Robotics tarafından yayımlanan Twitter paylaşımında oldukça ilginç bir detay bulunuyor. Yayımlanan videoda Star Wars müziği eklenmiş.

Her geçen gün robotların ordulara dahil olduğu haberlerini okuyoruz. Farklı ülkelerden farklı modeller hakkında açıklama gelse de şimdi Çin merkezli bir robotik şirketi karşımıza çıkıyor.

Farklı türlerde robot köpekleri bulunan şirketin, farklı amaçlar doğrultusunda hazırladığı özelliklere sahip araçları var.