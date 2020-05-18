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Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı

Çin'i koronavirüsü tüm dünyaya yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı.Koronavirüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı. Soruşturma kapsamında, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutulması bekleniyor.

Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı

Çin'i koronavirüsü tüm dünyaya yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı.Koronavirüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı. Soruşturma kapsamında, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutulması bekleniyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:12
2011 Okunma
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı

Çin'in koronavirüs salgını karşısında almadığı önlemler sebebiyle soruşturulmasını isteyen ülkeler 100'ü aştı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun (WHA) bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunulması bekleniyor.

Rusya'dan destek

CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti.

Böyle bir soruşturmada, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceği belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre Çin'in Vuhan'da başlayan salgın konusunda dünyayı uyarmayı çalışan bilim insanlarını susturduğu, salgını olduğundan daha önemsiz göstermeye çalıştığı öne sürülüyor. Çin Hükümeti'nin sağlık konularındaki danışmanı Dr. Zhong Nanşan, Cumartesi günü CNN'e demecinde, salgının başlangıcında yerel yetkililerin vaka sayısı konusunda elindeki bilgileri paylaşmaya yanaşmadığını söyledi.

Zhong, "Vuhan'da vaka sayısı - salgın tüm dünyaya yayılırken - 10 günden uzun bir süre 41'de kaldı. Bu sayıya inanmadım ve gerçek sayının açıklanmasında ısrar ettim. Ama sorumu yanıtlamakta gönülsüz davrandılar" dedi.

Çin zarar görecek

CNN, ABD'li ve Avrupalı liderlerin koronavirüs salgınında yaşanan kaostan Pekin'i sorumlu tutan açıklamaları sonrası Çin'in uluslararası konumumun zarar gördüğüne dikkat çekti. Ancak Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne Aralık sonunda bildirimde bulunduğunu anımsatarak suçlamaları reddediyor.

Karar tasarısında Çin ya da başka bir ülkeye yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor. Çin yönetimi daha önce böyle bir soruşturmaya ancak Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde yürütülmesi koşuluyla destek vereceğini açıklamıştı. Fakat ABD ve Alman istihbarat örgütleri Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in etkisi ve baskısı altında kaldığını öne sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bu iddiaları reddediyor.

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