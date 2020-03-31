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Çin, her bir Covid-19 hastası için ortalama 2 bin 395 dolar harcadı

Çin, Covid-19’a yakalanan her hasta için ortalama 17 bin yuan (2 bin 400 dolar) harcama yapıyor. Sağlık İşleri'nin üst düzey sorumlularından birinin açıkladığına göre, bu tutarın yüzde 65 kadarını ülkenin sağlık sistemi karşılarken geri kalan miktar da yerel yönetimler tarafından ödeniyor.  

Çin, her bir Covid-19 hastası için ortalama 2 bin 395 dolar harcadı

Çin, Covid-19’a yakalanan her hasta için ortalama 17 bin yuan (2 bin 400 dolar) harcama yapıyor. Sağlık İşleri'nin üst düzey sorumlularından birinin açıkladığına göre, bu tutarın yüzde 65 kadarını ülkenin sağlık sistemi karşılarken geri kalan miktar da yerel yönetimler tarafından ödeniyor.  

31 Mart 2020 Salı 15:36
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Çin, her bir Covid-19 hastası için ortalama 2 bin 395 dolar harcadı


 
15 Mart tarihi itibarıyla Çin’de hastalar ve hastalık belirtisi taşıyanlar için toplam 1 milyar yuan değerinde 93 bin 238 fatura ödendi. Bu kişilerden bazıları hastaneye bir defadan fazla gitti. Ulusal Sağlık Sigortası Yönetimi’nden üst düzey bir yetkili olan Xiong Xianjun, medyaya yaptığı açıklamada bu giderlerin ortalama yüzde 65 kadarının ülkenin sağlık sistemince ödendiğini söyledi. 
 
Öte yandan gerçekten hasta olduğu saptanan 44 bin 189 kişinin giderleri de yine aynı oranlarda merkezi sağlık sistemi (yüzde 65) ve yerel yönetim (yüzde 35) tarafından karşılanarak ortalama her hasta için 17 bin yuan ödenmiş oldu. Sağlık sistemi ülkenin tıp kurumlarına 19,3 milyar yuan tahsis ederek giderlerin bunlar üzerinde yapacağı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Bu arada 3,7 milyar yuan, COVID-19 salgınından en çok etkilenen Hubei eyaletine verildi.
 
Xiong, ulusal tedavi protokolü dahilindeki ilaç ve hizmetlerin, ayrıca bir kez kullanılmaya başlayınca günde 60 bin ila 100 bin yuana mal olan özel solunum cihazlarının, salgından önce sağlık sigortasına dahil edilmemiş olsalar bile, tümüyle bütçeden karşılandığını belirtti.  

(Çin Uluslararası Radyosu)

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