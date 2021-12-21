banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor
TBMM’de ekonomi tartışması
TBMM’de ekonomi tartışması
Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay
DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay

Çin Dışişleri Bakanı: Tayvan nihayetinde eve dönecek bir gezgin

Pekin'e karşı Tayvan'ı destekleyen ABD ve diğer ülkeleri eleştiren Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, özerk adayı nihayetinde eve dönüp birleşmek isteyecek bir "gezgin" diye niteledi.

Dünya 21.12.2021, 16:42
Çin Dışişleri Bakanı: Tayvan nihayetinde eve dönecek bir gezgin

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin nüfuzuna karşı verdiği mücadelede Taipei'yi destekleyen ABD'yle dolaylı yoldan alay ederek Tayvan'ın hamle yaptırılacak bir satranç taşı olmadığını söyledi.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre Wang, pazartesi günü Pekin'de uluslararası meseleler ve Çin'in diplomasisi konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, "Tayvan kullanılacak bir piyon değil, nihayetinde eve dönecek bir gezgin. Çin'in yeniden birleşmesi gerekiyor ve kesinlikle birleşecek" dedi.

Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmada ABD ve diğer ülkeleri Çin üzerindeki kontrolünü artırmak için Tayvan'ı kullanmakla suçlarken, "bağımsızlığı için ABD'ye güvenmek" isteyen bölge üzerindeki gerilimin nedeninin de bu olduğunu söyledi; "Mevcut durumu değiştirip Tayvan Boğazı'ndaki barışı baltalayarak uluslararası toplumun mutabakatını ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal eden bu sapkın eylemlerdir."

Daha önce Çin'in Tayvan İşleri Ofisi'nin başkanlığını yürüten Dışişleri Bakanı Wang, Tayvan'ın resmen bağımsızlık kazanmasını isteyenlerin "kibirlerini sarsmak" için Çin'in "sert karşı önlemlere" başvurduğunu belirtti.

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri varlığını hızla artırması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay Pekin'in saldırması durumunda Taipei'ye yardım etme sözü vermesinden beri gerilim hiç azalmadı.

Çin, Tayvan'ın "Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğuna ilişkin Pekin'in tavrını yineleyen Nikaragua'yla diplomatik ilişkilerini yeniden başlatarak geçen hafta ada ulusu üzerindeki bölgesel egemenliğini dolaylı yollardan ikinci kez göstermiş oldu.

Taipei'nin halihazırda azalmış olan uluslararası müttefik havuzu böylece daha da küçüldü ve Tayvan'ı resmen Çin'den bağımsız olarak tanıyan ülke sayısını 14'e indi.

Bu mesele üzerine uluslararası söylem, özellikle de aralarında resmi bir bağlantı olmasa da Tayvan'ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi olan rakibi ABD'nin söylemi Çin'i rahatsız ediyor.

Tayvan ise kendi geleceğine karar verme hakkının yalnızca halkına ait olduğunu ve dış tehditlere boyun eğmeyeceklerine dair tutumunu sürdürüyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8