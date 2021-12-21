Çin Dışişleri Bakanı: Tayvan nihayetinde eve dönecek bir gezgin

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin nüfuzuna karşı verdiği mücadelede Taipei'yi destekleyen ABD'yle dolaylı yoldan alay ederek Tayvan'ın hamle yaptırılacak bir satranç taşı olmadığını söyledi.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre Wang, pazartesi günü Pekin'de uluslararası meseleler ve Çin'in diplomasisi konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, "Tayvan kullanılacak bir piyon değil, nihayetinde eve dönecek bir gezgin. Çin'in yeniden birleşmesi gerekiyor ve kesinlikle birleşecek" dedi.

Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmada ABD ve diğer ülkeleri Çin üzerindeki kontrolünü artırmak için Tayvan'ı kullanmakla suçlarken, "bağımsızlığı için ABD'ye güvenmek" isteyen bölge üzerindeki gerilimin nedeninin de bu olduğunu söyledi; "Mevcut durumu değiştirip Tayvan Boğazı'ndaki barışı baltalayarak uluslararası toplumun mutabakatını ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal eden bu sapkın eylemlerdir."

Daha önce Çin'in Tayvan İşleri Ofisi'nin başkanlığını yürüten Dışişleri Bakanı Wang, Tayvan'ın resmen bağımsızlık kazanmasını isteyenlerin "kibirlerini sarsmak" için Çin'in "sert karşı önlemlere" başvurduğunu belirtti.

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri varlığını hızla artırması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay Pekin'in saldırması durumunda Taipei'ye yardım etme sözü vermesinden beri gerilim hiç azalmadı.

Çin, Tayvan'ın "Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğuna ilişkin Pekin'in tavrını yineleyen Nikaragua'yla diplomatik ilişkilerini yeniden başlatarak geçen hafta ada ulusu üzerindeki bölgesel egemenliğini dolaylı yollardan ikinci kez göstermiş oldu.

Taipei'nin halihazırda azalmış olan uluslararası müttefik havuzu böylece daha da küçüldü ve Tayvan'ı resmen Çin'den bağımsız olarak tanıyan ülke sayısını 14'e indi.

Bu mesele üzerine uluslararası söylem, özellikle de aralarında resmi bir bağlantı olmasa da Tayvan'ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi olan rakibi ABD'nin söylemi Çin'i rahatsız ediyor.

Tayvan ise kendi geleceğine karar verme hakkının yalnızca halkına ait olduğunu ve dış tehditlere boyun eğmeyeceklerine dair tutumunu sürdürüyor.

Kaynak: Independent Türkçe