Çin'den itiraf gibi açıklama: Yeni verilerle ölü sayısı iki katına çıktı

İnsanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 12 Aralık 2019’da tanıştı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde görülen virüs kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın haline dönüştü.

İnsanların geleceğini yeniden şekillendireceği konuşulan Kovid-19’la mücadele sürerken, salgının küresel bir tehdit haline gelmesinin nedenleri de tartışılıyor. Virüsün ilk kez ortaya çıktığı ülke olan Çin salgınla ilgili bilgileri zamanında açıklamamakla suçlanıyor. Çin’in hakkındaki bir diğer suçlama ise salgınla ilgili verileri gizlemek ve şeffaf davranmamak.

Bin 290 yeni ölüm açıklandı

Bu suçlamalarla karşı karşıya kalan Çin beklenmedik bir adım attı. Hastalığın ilk kez görüldüğü ve Çin’de en çok can kaybının yaşandığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi ölü sayısını revize etti. İdare, daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan can kaybı sayısını 3 bin 869 olarak düzeltti. Üklekedeki toplam ölü sayısı da 4 bin 632'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısındaki bin 290 kişilik bu artışın nedenleri olarak ise “evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin verilere yansıması” olarak açıklandı.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

ABD’nin hedefinde Çin var

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, katıldığı NBC’nin Today programında “Çin Komünist Partisi’nin sunduğu bilgilere inanmak bir hayli güç” demişti. Esper, “Bizi yanlış yönlendiriyorlar ve koronavirüs salgınının ilk günlerinden beri şeffaf değiller. Dolayısıyla doğruları söylediklerine inanmıyorum” diyerek Çin’in açıkladığı verilerin inandırıcı olmadığını iddia etmişti.

Fox News’e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise “Salgının Çin’in Vuhan şehrinden çıktığını biliyoruz. Orada Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu ve oranın çok yakınında bir canlı hayvan pazarı olduğunu biliyoruz. Öğrenecek çok şey var. ABD’nin bu konuyu öğrenmek için çok çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Onlar iş birliği yapmak istediklerini söylüyorlar. İş birliği yapmanın en iyi yolu dünyaya, dünya üzerindeki bilim insanlarına bu salgının nasıl çıktığını açıklamaktır, bu salgının nasıl yayıldığını anlatmaktır” demişti.