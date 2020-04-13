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Çin'den Ermenistan'a giden yardım kolilerinde Ağrı Dağı mesajı!

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım paketlerinin üzerine düşülen skandal Ağır Dağı mesajı tepkilere neden oldu. Çinli yetkililerin açıklamasına bakılırsa Ağrı Dağı ifadesi kendikeri tarafından eklenmemiş...

Çin'den Ermenistan'a giden yardım kolilerinde Ağrı Dağı mesajı!

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım paketlerinin üzerine düşülen skandal Ağır Dağı mesajı tepkilere neden oldu. Çinli yetkililerin açıklamasına bakılırsa Ağrı Dağı ifadesi kendikeri tarafından eklenmemiş...

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:34
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Çin'den Ermenistan'a giden yardım kolilerinde Ağrı Dağı mesajı!

Çin’in Ermenistan’a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, "Dostluğumuz Ağrı Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun" ifadeleri yer aldı.

Çin’den Ermenistan’a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.

TÜRKİYE ÇİN’DEN İZAHAT İSTEDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine izahat istendiğini açıkladı.

Sözcü Aksoy, Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Söz konusu haberler üzerine dün Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."

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