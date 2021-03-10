Çin'de yeni trend Trump heykeli

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın heykeli, Çin'deki online alışveriş sitesi ‘Taobao’ da popüler hale geldi.



American web sitesi Insiders, Trump kampanyasının ünlü sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) sloganına atıfta bulunarak, heykelin "Şirketinizi yeniden harika yapın" sloganı taşıdığını belirtti.



ABD web sitesi heykelin seramikten yapıldığını ve 1,5 metre yükseklikte olduğunu belirtti. Trump heykeli, Çin tapınaklarında bulunan Buda heykellerine çok benzer bir yapıda oyuldu. Heykel, Trump’ın ellerini kucağına koyarak iki boyuttadır. Biri 1.80 boyunda, fiyatı 153 dolar, diğeri 4.5 metre ve 613 dolardır.



Heykel, Çin'in Fujian eyaletine bağlı Xiamen şehrinde bulunan bir mobilya üreticisi tarafından "Budizmi herkesten daha iyi bilen Trump'ın" bir tasviri olarak nitelendirilerek satışa sunuldu.



Heykelin satıcısı Çin merkezli Global Times’a yaptığı açıklamada, "Trump, her şeyi herkesten daha iyi bildiğini iddia etti" diyerek, çoğu kişinin heykeli eğlenmek için aldığını ve sadece 100 heykel yaptığını ancak onlarca talep aldığını belirtti.



Çin gazetesi, Şanghay'daki heykelin, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir alıcısının "Trump bir altın çağın ve aşırı bencilliğin temsilcisi olarak kabul edilebilir, ancak heykelin bana şunu hatırlatmasını istiyorum: ‘Trump gibi olma’” dediğini aktardı.



Küçük bir inşaat şirketinin sahibi olan bir başka alıcı Lee Jokanig ise, “Bence ofiste heykelin olması eğlenceli. Trump'ı sevdiğimi söyleyemem, ama sakin görünüyor, değil mi?” dedi. Jokanig, Trump heykelini nereye koyacağı sorulduğunda, ofisinin ikinci katında ona ait bir yer olduğunu belirterek, "Kim bilir? Belki bu benim şirketimi yeniden harika yapacaktır" dedi. (KAYNAK:FİNANSGUNDEM.COM)