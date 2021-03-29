Çin'de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi

Kuzey Çin'de 11 Mart'ta Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesindeki aracın kamerası, akılalmaz kazayı görüntüledi.

Araç kamerası tarafından çekilen görüntülerde, Li adlı bir kamyon şoförünün trafiğe ne zaman takıldığını kontrol etmek için kamyonundan çıktığı görülüyor.

Bu esnada Li, aracını incelerken trafiği önlemek için acil durum şeridinden geçen tank kamyonu tarafından devrildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Li'yi hastaneye kaldırırken, şahsın bacağından yaralandığı belirtildi.

Zhu adlı tanker şoförünün ise suçlu sayıldığı belirtildi.

Kaynak: ensonhaber.com