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Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi

Çin’in en üst yasama organında yapılan oylamada, Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi.

Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi

Çin’in en üst yasama organında yapılan oylamada, Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:48
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Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi

Başkent Pekin'de düzenlenen yıllık meclis toplantılarının kapanış oturumunda yapılan oylamada, Hong Kong'da ulusal güvenliğin korunması için bir yasal sistem ve icra mekanizması kurulmasını öngören karar tasarısı 1'e karşı 2 bin 878 oyla kabul edildi. Onaylanan kararla Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesine Hong Kong'da ayrılıkçılık, hükümeti devirme teşebbüsü, terörizm ve dış güçlerle işbirliği gibi eylemlerin yasaklanmasını ve cezalandırılmasını öngören bir yasa çıkartma yetkisi verilmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada Çin'in söz konusu girişimine karşı çıkarak, bu adımla Hong Kong'un ‘otonom' statüsünü yitireceğini söylemişti. Karar, Hong Kong yönetiminin ulusal güvenliğini korumak için yeni kurumlar oluşturması ve gerektiği takdirde Çin anakarasının kurumlarının kentte faaliyet göstermelerine müsaade etmesini öngörüyor. Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesi, iki ayda bir düzenlenen toplantılarını haziranda yapması ve kararı ele alması bekleniyor. Pekin'in adımı, Hong Kong'a geniş çaplı bir özerklik sağlayan "bir ülke iki sistem" prensibini ortadan kaldırma girişimi olduğu gerekçesiyle eleştirilirken, bu kararın kentin Asya'nın finans merkezi olma konumunu da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Hong Kong Yasama Konseyi'nin kentte Pekin'in etkisinin azalmasını isteyen temsilcileri, Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'daki 22. madde doğrultusunda Çin merkezi hükümetine bağlı hiçbir kurumun ulusal güvenlik hususunda Hong Kong ile ilgili konulara müdahale yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

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