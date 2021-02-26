Çin, ABD'li diplomatlara Kovid 19 testini anal yoldan mı yaptı?

Çin hükümetinin ABD'li diplomatlara anal yoldan korona virüsü testi uyguladığı, ABD Dışişleri'nin itirazıyla bu uygulamadan vazgeçme sözü verdiği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in 'bu testlerin diplomatik personele yanlışlıkla yapıldığını söylediği' belirtildi.

ABD: Protesto ettik

ABD'li diplomatlara da anal test yapıldığı bilgisi, ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından gündeme getirilmişti. ABD Dışişleri’nden bir yetkili de yaptığı açıklamada haberin doğru olduğunu fakat uygulamadan artık vazgeçildiğini belirtti.

Yetkili uygulamaya izin vermediklerini ancak bazı diplomatların maruz kalması nedeniyle Çin Dışişleri Bakanlığı'na protestoda bulunduklarını kaydetti.

Çin iddiaları reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise "Bildiğim kadarıyla Çin hiçbir zaman Çin'de bulunan ABD'li diplomatlardan anal koronavirüs testi istemedi” diye konuştu.

Çin'de bazı şehirlerde salgınla mücadele etmek için anal sürüntü ile koronavirüs testi yapılmıştı.