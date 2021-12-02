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CIA'de cinsel istismar skandalı!

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) çalışanlarının çocuklar da dahil olmak üzere cinsel istismar suçları işlediği ancak bu suçların soruşturulmadığı ortaya çıktı.

Dünya 02.12.2021, 17:29
CIA'de cinsel istismar skandalı!

Geçtiğimiz 14 yıl boyunca 'gizli' ibaresiyle saklanan dosyalardan dünyayı sarsan büyük bir skandal çıktı! ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile ilgili bu akılalmaz raporda kurumun en az 10 çalışanının cinsel istismar suçlarına karıştığı ancak bir kişi dışında bu suçların değil ceza almak soruşturmaya bile konu edilmediği açığa çıktı. Üstelik işlenen bu cinsel istismar suçlarının bir kısmının çocukları da kapsadığı anlaşıldı.

Cinsel istismar faillerinin arasında kurumun doğrudan personeli olan kişilerle birlikte sözleşmeli elemanları da bulunuyor.

Birçok vakanın ABD savcılığına yollandığı ancak dosyaların CIA'e geri yollandığı ve bireylerin bu suçlardan ceza almadığı, belgelerin iç soruşturma için kuruma geri yollandığının ortaya çıkarıldığı olay gündeme bomba gibi düştü. Zira bunun anlamı suç işlemiş olsalar bile bu kişilerin kurumla bağlarının kesilmediği, hukuk önünde suçlu bulunmadıkları için karşılaştıkları tek cezanın işten çıkarılma ve güvenlik izinlerinin kaldırılmış olması.

Merkezi Haberalma Teşkilatı'nda çocukları da kapsayan cinsel suçların ele alınışı ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi gibi diğer federal kurumlardan farklılık gösteriyor. Zira CIA bünyesinde çalışanların yasal soruşturmaya uğraması devlet sırlarının açığa çıkması korkusuyla ele alınıyor.

ABD kaynaklı BuzzFeed Haber sitesinde yer alan habere göre bu şoke edici raporlar Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası yoluyla elde edilen yüzlerce kurum içi yazışmaya dayanıyor.

Rapora göre bir CIA çalışanı, 2 ve 6 yaşında çocuklarla cinsel ilişkiye girmesinin ardından işten çıkartılmış.

Bir diğer kurum çalışanı ise genç kızların müstehcen görüntülerinin yer aldığı videoları para karşılığı satın almış. Personele yöneltilen suçlamaların içinde binden fazla çocuk istismarı videosu bulundurmak ve çocuk gibi davranarak küçük yaştaki çocuklarla cinsel ilişki yaşamaya çalışmak gibi mide bulandıran suçlar da yer alıyor.

Bu suçların faillerinin bir kısmının istifa ettiği biliniyor. Ancak bu korkunç suçlar yüzünden sadece bir personeli kurum tarafından işten çıkarıldığı belirtiliyor.

CIA ise raporun ortaya çıkmasıyla birlikte basından gelen soruların tümünü yanıtsız bıraktı ve "Durumu ciddiyetle ele alıyoruz" açıklaması yaptı.

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