Cezayir'de orman yangınları: 25’i asker 42 kişi hayatını kaybetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkenin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tebbun, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Türkiye dost ve kardeş Cezayir'in yanındadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cezayir için taziye mesajı yayımladı, can kayıplarına dair "derinden üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Altun mesajında "Cezayir'in evlatları için dua ediyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum.Türkiye, dost ve kardeş Cezayir'in yanındadır" dedi.

"Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz”

Dışişleri Bakanlığı ise Cezayir’e taziye mesajı gönderdi.

“Cezayir'in birçok vilayetinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz.”

Cezayir'deki orman yangınları

Cezayir'in 18 vilayetinde 36 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında gün içinde ölü sayısının 7'ye yükseldiği ve yaralıların olduğu açıklanmıştı.

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu öne çıkıyor.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 18 vilayette 36 ayrı noktada çıkan yangınlarla mücadele ettiği ifade edilirken, bu yangınlardan 19'unun Tizi Vizu eyaletinde gerisinin ise çoğunluğu doğu olmak üzere bazı orta bölgelerde çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

İçişleri Bakanı Kamil Bilcud da yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını dile getirmişti.

Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.