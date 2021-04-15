Ceset fotoğraflarını paylaşmışlardı: Efsane basketbbolcu Kobe Bryant'ın eşinden emniyet çalışanlarına dava

Geçen yıl helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, polisleri kaza fotoğraflarını yaymakla suçladı. 38 yaşındaki Vanessa Baryant, Los Angeles Emniyeti’nden polisleri, Kobe ve Gianna Bryant’ın ceset fotoğraflarını paylaşma suçlamasıyla mahkemeye başvurdu.

Bryant’ın mahkeme dosyasında ayrıca, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü ve Los Angeles İtfaiyesi’nin 66 çalışanının şikayet ile ilgili bilgileri olduğu ve bunlardan 18'inin "kaza mahallinin fotoğraflarını çektiği, paylaştığı veya bulundurduğu" iddia ediliyor.

Bryant, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü ve Los Angeles İtfaiyesi’ni Ocak 2020’de gerçekleşen ve Kobe Bryant ile birlikte kızı Gianna Bryant ve beraberlerindeki yedi kişinin kaza fotoğraflarını sızdırdığı için Eylül 2020’de Los Angeles ilçe şerifi Alex Villanueva'ya dava açmıştı.

Vanessa Bryant'ın avukatı, ailenin paylaşımlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtirken, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma nedeniyle tazminat davası açmıştı.

Vanessa Bryant'ın avukatı, ailenin paylaşımlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtirken, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma nedeniyle polisi dava etmişti.

Şerif Alex Villanueva daha önce gazetecilere görüntülerin silinmesini emrettiğini söylemiş, emniyetin olay yeri fotoğraflarını çekmeye ve paylaşmaya karşı bir politikası olduğunu ancak bunun kaza sahneleri için geçerli olmadığını iddia etmişti.

Kobe Bryant ve Gianna Bryant, 26 Ocak 2020'de Mamba Spor Akademisi’ndeki bir basketbol maçına giderken yanlarındaki yedi kişiyle birlikte helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.